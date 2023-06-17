  • BIST 5.475,48
  • Altın 1486.076
  • Dolar 23.6119
  • Euro 25.7109
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAMüjdeli haber! “Yarın sabah itibariyle LPG dağıtımı başlıyor”

Hristodulidis: BM Genel Sekreteri ve Tatar ile görüşmeyi talep edeceğim

» »
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, eylül ayındaki BM Genel Kurulu çerçevesinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmeyi talep edeceğini belirtti.
Hristodulidis: BM Genel Sekreteri ve Tatar ile görüşmeyi talep edeceğim

Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RIK’in haberine göre Hristodulidis bir etkinlik çerçevesinde yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması çabalarında dönüm noktası olarak addettiği, eylül ayındaki BM Genel Kurulu çerçevesinde  BM Genel Sekreteri ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmeyi isteyeceğini ifade etti.  

Cumhurbaşkanı Tatar ile Kıbrıs’ta da görüşmeyi istemeye devam ettiğini ifade eden Hristoduldis, Kıbrıs Türk liderinin her gün ne dediğini duyduğunu ancak "karşılıklı sorumluluk yükleme oyununa" müdahil olmayacağını söyledi.

“Bu açıklamaların arkasına saklanmak ve hiçbir şey yapmamak en kolayı olurdu” şeklinde konuşan Hristodulidis, bir çözüme gereksinim olduğunu ve mevcut durumun çözümü teşkil etmesinin mümkün olmadığını, buna bağlı olarak müzakerelerin yeniden başlaması için ne gerekiyorsa yaptıklarını ifade etti.  

BM Genel Sekreteri ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinden de bahseden Hristodulidis, Kıbrıs sorununa ilişkin özel temsilci atanması konusunu da ele aldıklarını, müzakerelerin yeninden başlaması çabalarına yönelik Kıbrıs’a ziyaretlerin yapılmasının beklendiğini de söyledi.  

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kimliksizler'in eylemine bir destek de BASIN-SEN'den geldi15 Haziran 2023 Perşembe 15:36
  • Kimliksizler'in eylemine bir destek de Maliye-Sen'den14 Haziran 2023 Çarşamba 22:06
  • Kimliksizler Derneği 17 Haziran’da Güney Kıbrıs Parlamentosu’na Yürüyüş Düzenliyor14 Haziran 2023 Çarşamba 17:01
  • Limasol’da rutin trafik kontrolünde uyuşturucu kuryesi yakalandı14 Haziran 2023 Çarşamba 14:41
  • KTAMS'tan Kimliksizler'in güney Lefkoşa'daki eylemine destek!14 Haziran 2023 Çarşamba 09:47
  • Rum basını: Erdoğan, Kıbrıs sorunu ve enerji konusundaki politikasında herhangi bir şeyi değiştirmeye niyetli değil13 Haziran 2023 Salı 17:09
  • Rum Çevre Dairesi, sarı taş çıkarma ocağı inşa edilmesine yeşil ışık yaktı13 Haziran 2023 Salı 15:40
  • Güney Kıbrıs’taki sivil savunma sığınakları kaderine terk edildi13 Haziran 2023 Salı 15:15
  • Güney'den Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere maddi yardım13 Haziran 2023 Salı 14:27
  • Güney’deki havalimanlarından Mayıs ayında 1 milyon 94 bin 73 yolcu uçtu13 Haziran 2023 Salı 11:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti