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Hristodulidis: Müzakerelere yarın bile hazırız

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs Rum tarafının yarın bile müzakerelere hazır olduğunu savundu.
Hristodulidis: Müzakerelere yarın bile hazırız

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, EOKA hiyerarşisinde Yeoryos Grivas’tan sonra ikinci sırada yer alan EOKA başkan yardımcısı Grigoris Afksentiu için dün düzenlenen anma etkinliği çerçevesindeki açıklamalarına yer verdiler.

Habere göre Hristodulidis, Kıbrıs Rum tarafının yarın bile Kıbrıs sorununa yönelik müzakerelere hazır olduğunu ifade etti.

“Müzakere edilemez hedeflerinin, bağımsızlık, işgal askerlerinin ayrılması, yabancı koruyucular ve garantörlük olmaksızın ülkenin yeniden birleşmesi olduğunu” belirten Hristodulidis, bunun kendi vizyonunu teşkil ettiğini, gerçekleşmesi için de elinden geleni yapacağını ifade etti.

Ülkenin, 50 yıllık sözde “Türk işgalinden” kurtarılması gerektiğini savunan Hristodulidis, yeni nesillere özgür bir ülke bırakmak için tüm güçleriyle çalışma sorumluluğuna sahip olduklarını da belirtti.

Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakerelerin yeniden başlaması koşullarının da yaratılması için her türlü çabayı saf edeceklerini söyleyen Hristodulidis, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın birkaç gün içerisinde Kıbrıs’a geri dönmesinin beklendiğini ayrıca tüm imkanlarıyla Holguin’in misyonunu desteklediklerini ifade etti.

Hristodulidis sözlerinin devamında müzakerelere yarın bile hazır olduklarını, hedeflerini, isteklerini ve arzu edileni çok iyi bildiklerini söyledi.

Hristodulidis ayrıca “Avrupa ailesinin bir üyesi olarak Güney Kıbrıs halkına, ülkesinde özgürce yaşama olanağı tanımayan, Türk tutumunun sonucu olarak sorunları ve zorlukları da çok iyi bildiklerini” ileri sürdü.

Mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını söyleyen Hristodulidis, bunun ayrıca kendileri ve çocuklar için, güvenli ve istikrarlı bir yarının inşa edilmesi adına bir temeli teşkil edemeyeceğini de savundu.

Ηristodulidis, Avrupa Birliği’ne girmesinden 20 yıl sonra Güney Kıbrıs’ın, Avrupa sürecine aktif katılımı ve Kıbrıs sorununun çözümüne ve yeniden birleşmesine mutlak bağlılığıyla, artık güvenilir bir ortak olduğunu söyledi.

Hristodulidis açıklaması çerçevesinde Grigoris Avksentiu’nun ülke adına yaptıklarına ve mücadelelerine de övgülerde bulundu.

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