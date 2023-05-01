  • BIST 4.617,93
  • Altın 1240.394
  • Dolar 19.451
  • Euro 21.3524
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

İflas eden bankanın yeni sahibi belli oldu!

» »
ABD'de bankacılık krizinde iflas eden First Republic Bank'ın kapatıldığı açıklandı. Bankanın varlıklarını JPMorgan Chase Bank satın alacak.
İflas eden bankanın yeni sahibi belli oldu!

JPMorgan, düzenleyicilerin devreye girmesiyle First Republic Bank'ı satın alacak.

Federal Mevduat Sigorta Fonu'ndan (FDIC) yapılan açıklamada, Kaliforniya Mali Koruma ve İnovasyon Departmanı'nın First Republic'i kapattığı belirtildi.

Bankanın 93,5 milyar dolarlık mevduatının tamamı (sigortasız mevduatlar dahil) ve varlıklarının çoğunun JPMorgan'a satılacağı aktarılan açıklamada, First Republic'in satılmasının FDIC'e 13 milyar dolara mal olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, First Republic'in 13 Nisan itibarıyla 229,1 milyar dolarlık toplam varlığa ve 103,9 milyar dolarlık mevduata sahip olduğu bildirildi.

El konulan bankanın 8 eyaletteki 84 ofisi, yarından itibaren JPMorgan Chase Bank'ın şubeleri olarak yeniden açılacak.

İKİ AYDA İFLAS EDEN ÜÇÜNCÜ BANKA

First Republic Bank, faiz oranlarındaki keskin yükselişin ardından ABD'de iki ay içinde iflas eden üçüncü banka oldu.

First Republic Bank'ın hisselerindeki değer kaybı, geçen hafta açıkladığı ilk çeyrek bilançosunun ardından derinleşmiş, bankayı ayakta tutabilecek bir kurtarma anlaşması için umutların azalmasıyla da keskin bir düşüş kaydetmişti.

Cuma günü yüzde 50'den fazla düşen hisse fiyatları, yılbaşından bu yana da değerinin yaklaşık yüzde 99'unu kaybetti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ekonomistlerin yüksek enflasyon beklentisi sürüyor13 Nisan 2023 Perşembe 21:53
  • IMF’den borç uyarısı12 Nisan 2023 Çarşamba 17:59
  • ABD’de toptan eşya stokları şubatta arttı10 Nisan 2023 Pazartesi 19:54
  • IMF’den Ukrayna için 15,6 milyar dolarlık finansman paketine onay01 Nisan 2023 Cumartesi 20:23
  • IMF’den borçlu ülkeler için yardım çağrısı30 Mart 2023 Perşembe 15:43
  • Silikon Vadisi Bankası iflası teknolojiyi nasıl etkileyecek?14 Mart 2023 Salı 20:38
  • ECB Başkanı Lagarde’dan net faiz mesajı06 Mart 2023 Pazartesi 13:24
  • Alman iş dünyasından ‘Çin olmadan yapamayız’ uyarısı27 Aralık 2022 Salı 22:32
  • Ülkeler dolar hegemonyasına alternatif arıyor: Tahtı sallanıyor mu?22 Aralık 2022 Perşembe 14:38
  • ABD üretici enflasyonu beklentilerin üzerinde arttı10 Aralık 2022 Cumartesi 14:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti