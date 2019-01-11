İki kaşığı vücuttaki zehri atıyor!

Susamın değişik işlemlere tutulması ve ezilmesi suretiyle elde edilen tahin, pekmez ile birleştiğinde kış aylarında sofraların baş tacı oluyor.

Soğuk havada vücut direncini artırmak için protein, vitamin, mineral ve antioksidanlar açısından zengin tahini bol tüketmekte fayda var. Tahini sade olarak tüketirseniz mide rahatsızlıklarına son derece faydalıdır.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Tek başına tadı hoş gelmese de pekmezle karıştırmak suretiyle hem daha faydalı olur hem de lezzetli. Pekmezle karıştırılarak tüketildiğinde sadece enerji vermekle kalmaz, hem kan yapar hem de kış aylarında üşümeyi engeller.

KOLESTEROL İÇERMEZ!

-Tahin kolesterol içermez. Ayrıca besinlerin midemizde uzun süre kalmasına yardımcı olarak acıkmayı geciktirir.

-Anne sütünü arıtıcı özelliği bulunmaktadır. Çocukların beyin ve zeka gelişiminde etkilidir.

-Kemik gelişiminde yapısında bulunan bazı maddeler nedeniyle oldukça faydalıdır.

E VİTAMİNİ ZENGİNİ

-Safra taşlarının düşürülmesinde, nefes darlığı ve bronşite faydalı olduğu bilinmektedir.

-Kendine has özel bir kokusu olan tahin, suyla temas etmedikçe uzun zaman bozulmadan saklanabilir.

-İki çorba kaşığı tahinde yaklaşık yarım kilo biftekteki kadar protein vardır.

-Tahinde çok miktarda bulunan E vitamini ile tüm bu yararları da vücudumuza kazandırabiliriz.

-E vitamini çok güçlü bir antioksidandır. Vücuda enerji verir.

VÜCUTTA BİRİKMİŞ ZEHRİ TEMİZLER!

-Vücuda alınan ağır metaller, zehirli bileşikler, radyasyon ve bazı ilaçların yarattığı toksinlere karşı koruma sağlar.

-Yaşlanmaya bağlı hafıza kayıplarının (Alzheimer) önlenmesinde olumlu etkisi olduğu kanıtlanmıştır.

-Cildi güzelleştirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Göz sağlığı için hayati önem taşır.