İklim değişikliği nedeniyle ilk kez bir türün soyu tükendi

Avustralya'da Büyük Set Resifi'nin endemik türü olarak bilinen mozaik kuyruklu sıçan, insanlar tarafından tetiklenen iklim değişikliği nedeniyle yok olan ilk memeli türü olarak kayıtlara geçti.

Avustralya'nın kuzeyinde yer alan ufak bir adada yaşadığı bilinen mozaik kuyruklu sıçan 10 yıldır görünmüyordu.

Çevre Bakanlığı bugün mozaik kuyruklu sıçanı resmen ‘soyu tükenenler' listesine eklediklerini duyurdu. Bilim insanları, küresel sıcaklık artışı ve buzulların erimesine bağlı olarak deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle adanın sular altında kalmasının türün yok olmasındaki ana etken olduğundan ‘hemen hemen emin olduklarını' açıkladı.

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Mozaik kuyruklu sıçan, resmen soyu tükenenler listesine alındı.

Bu resmi duyurunun yapılması uzun bir süredir bekleniyordu. Çünkü uzun süredir görülemeyen türü araştırmak için 2014'te başlatılan geniş çaplı araştırmadan hiçbir sonuç alınamamıştı. Bilim insanları, türün soyunun tükendiğini düşündüklerini açıklamıştı.

Fareye benzer bir kemirgen olan ve ‘Melomys rubicola' olarak adlandırılan bu tür en son 2009'da bir balıkçı tarafından görülmüştü. Mozaik kuyruklu sıçan, büyük memelileri 'spor için avlayan' Avrupalılar tarafından 1845 yılında keşfedilmişti.