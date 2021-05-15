İlk yarılar sona erdi | Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, şampiyonluk için sahada!

İlk yarılar sona ererken Göztepe-Beşiktaş karşılaşması 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray ilk yarıyı evinde Malatyaspor'a karşı 1-0 geride kapattı. Fenerbahçe de deplasmanda Kayserispor karşısında 1-0'lık mağlubiyetle soyunma odasına gitti.
Süper Lig şampiyonluk yarışında canlı puan durumu:
1- Beşiktaş 82
2- Galatasaray 81
3- Fenerbahçe 79
İşte şampiyonluk maçlarında son durum:
Göztepe 1-1 Beşiktaş
24' GOL! Berkan'ın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Atınç topu indirdi. Arka direkte yapılan kafa vuruşu direkten dönüp Alpaslan'ın önünde kaldı. Alpaslan topa dokundu ve topu ağlara gönderdi: 1-1
10' GOL! Ghezzal'ın arka direğe doğru kullandığı köşe vuruşunda Welinton topu kale sahasına doğru indirdi. O bölgede topla buluşan Vida topa dokundu ve fileleri havalandırdı: 0-1
Hakem: Fırat Aydınus
VAR hakemi: Yaşar Kemal Uğurlu
Galatasaray 0-1 Yeni Malatyaspor
39' GOL! Hızlı gelişen Malatyaspor atağında Chebake'nin sağ kanattan ortasına arka direkte Adem vurdu ve topu ağlara gönderdi. 0-1
Hakem: Cüneyt Çakır
VAR hakemi: Mete Kalkavan
Kayserispor 1-0 Fenerbahçe
18' GOL! Orta alandan etkili paslarla çıkan Kayserispor'da İlhan Parlak'ın sağdan ortasına kale alanına hareketlenen Pedro Henrique kafayı vurdu: 1-0
Hakem: Halil Umut Meler
VAR hakemi: Alper Ulusoy
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