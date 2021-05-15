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İlk yarılar sona erdi | Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, şampiyonluk için sahada!

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Süper Lig'de şampiyonluk düğümü bugün çözülüyor. 42 haftalık maratonun son haftasına Beşiktaş ve Galatasaray aynı puanla girerken, üçüncü sıradaki Fenerbahçe ise rakiplerinin kaybetmesini bekliyor.
İlk yarılar sona erdi | Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, şampiyonluk için sahada!

İlk yarılar sona ererken Göztepe-Beşiktaş karşılaşması 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray ilk yarıyı evinde Malatyaspor'a karşı 1-0 geride kapattı. Fenerbahçe de deplasmanda Kayserispor karşısında 1-0'lık mağlubiyetle soyunma odasına gitti. 

Süper Lig şampiyonluk yarışında canlı puan durumu:  

1- Beşiktaş 82  

2- Galatasaray 81  

3- Fenerbahçe 79

İşte şampiyonluk maçlarında son durum:

Göztepe 1-1 Beşiktaş

24' GOL! Berkan'ın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Atınç topu indirdi. Arka direkte yapılan kafa vuruşu direkten dönüp Alpaslan'ın önünde kaldı. Alpaslan topa dokundu ve topu ağlara gönderdi: 1-1

10' GOL! Ghezzal'ın arka direğe doğru kullandığı köşe vuruşunda Welinton topu kale sahasına doğru indirdi. O bölgede topla buluşan Vida topa dokundu ve fileleri havalandırdı: 0-1

Hakem: Fırat Aydınus
VAR hakemi: Yaşar Kemal Uğurlu

Galatasaray 0-1 Yeni Malatyaspor

39' GOL! Hızlı gelişen Malatyaspor atağında Chebake'nin sağ kanattan ortasına arka direkte Adem vurdu ve topu ağlara gönderdi. 0-1

Hakem: Cüneyt Çakır

VAR hakemi: Mete Kalkavan

Kayserispor 1-0 Fenerbahçe

18' GOL! Orta alandan etkili paslarla çıkan Kayserispor'da İlhan Parlak'ın sağdan ortasına kale alanına hareketlenen Pedro Henrique kafayı vurdu: 1-0

Hakem: Halil Umut Meler
VAR hakemi: Alper Ulusoy

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