İlker Edip: Hizmete ara vermedik

Beyarmudu Belediye Başkanı ve UBP’nin Beyarmudu Belediye Başkan adayı İlker Edip, pandemi döneminde sıkıntılı günler yaşansa da hizmete ara vermediklerini söyledi, yeni dönemde de yepyeni projelerle halka hizmet edeceklerini vurguladı.

Beyarmudu Belediye Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Beyarmudu Belediye Başkan adayı İlker Edip, 4 yıl boyunca hizmete ara vermeden çalıştıklarını ifade etti.

“Biliyorsunuz bir pandemi süreci yaşadık. Buna rağmen hizmete hiç ara vermedik. Vatandaşın ayağına hizmeti götürdük” diyen İlker Edip, pandemi sürecinden dolayı yaşanan sıkıntı nedeniyle bitirilemeyen projelerin yeni dönemde tamamlanacağını söyledi.



Pandemi döneminde belediye bünyesinde mutfak açtıklarını ve ihtiyaçlı ailelere otel seviyesinde, çeşitli sıcak yemekler çıkardıklarını anımsatan Edip, insana değer veren bir belediyelik anlayışı ile çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.



Pandeminin sıkıntılarına rağmen ihtiyaç duyulan Okul Öncesi Eğitim Merkezi’nin açılışını sağladıklarını hatırlatan Edip, “Pandemi döneminde de hiç boş durmadık, halkımız için çalıştık” dedi.



Beyarmudu Belediyesi’nin tüm ekonomik sıkıntılara rağmen ekonomik durumunun iyi olduğunu söyleyen İlker Edip, herhangi bir maaş geriliği olmadığını da sözlerine ekledi.



İlker Edip, “yeni dönemde halkımızın yaşam kalitesini yükseltecek yeni projelerimizi uygulamaya koyacağız” diyerek halkın takdiriyle 26 Aralık itibarıyla işlerine devam edeceklerine inandığını söyledi.