İmamoğlu'na 'Jedi' desteği: Luke Skywalker da "Her şey çok güzel olacak" dedi

Star Wars serisinin ana karakteri 'Luke Skywalker'a hayat veren Mark Hamill, kişisel Twitter hesabında "Her şey çok güzel olacak" paylaşımı yaptı.

Star Wars serisinde canlandırdığı Luke Skywalker karakteriyle tanınan Mark Hamill, Türkiye'de iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine dair bir paylaşımda bulundu.

Hamill, kendisine "#herşeyçokgüzelolacak diye tweet atabilir misiniz? Türkiye'de hükümet yüzünden bir seçim sorunumuz var, bu konu hakkında tweet atabileceğinize inanıyorum. Nasıl mı biliyorum? Hissettim... Güç bizimle olsun..." diye mesaj gönderen takipçisine yanıt verdi ve "Her şey çok güzel olacak" dedi.