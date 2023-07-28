  • BIST 7.067,28
  • Altın 1699.963
  • Dolar 26.9407
  • Euro 29.7082
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAGerilimin tırmandığı İsrail'de "iç savaş" uyarısı

İmamoğlu'ndan "Görevi bırak" çıkışı: Demokratik lider beklentinin gerisinde kalınca bırakmayı bilir

»
İmamoğlu'ndan "Görevi bırak" çıkışı: Demokratik lider beklentinin gerisinde kalınca bırakmayı bilir
İmamoğlu'ndan "Görevi bırak" çıkışı: Demokratik lider beklentinin gerisinde kalınca bırakmayı bilir

’de “değişim” tartışmasının odağında yer alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ’nun yeni açıklamalar var.

Gazete Oksijen için bir makale kaleme alan İmamoğlu, 14 Mayıs seçimlerinde 'de köklü bir değişim arzusu olduğunu ancak muhalefet olarak bu talebi karşılayamadıklarını söyledi.

"GÖREVİ BIRAK" ÇAĞRISI

İmamoğlu, "Toplum, CHP’de liderin değişmesini bekliyor" çıkışının ardından isim vermeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Görevi bırak" çağrısı yaptı.

"Demokratik lider toplumla imzaladığı mukavele uyarınca ona verilen yetkiyi belli bir süre kullanır, ona verilen misyonu yerine getiremediğinde ve toplumsal beklentilerin gerisinde kaldığında görevi bırakmayı bilir." ifadelerini kullanan İBB Başkanı,  "Demokratik liderin ülkesine, belediyesine ya da liderliğini yaptığı partiye kendi mülkü olarak bakma hakkı yoktur." açıklamalarında bulundu.

CHP’deki örgütlenme modelini de eleştiren İmamoğlu, “Parti elitleri örgütlenme modelini değiştirmez. Partiler topluma kapalı, liderin şahsi tercihlerinin ve etrafındaki dar çevrelerin etkili olduğu, dışlayıcı yapılara dönüştü.” dedi.

"DEĞİŞİM ARZUSUNUN GERİSİNDE KALDIK"

“İkinci yüzyılımızda yeni yolculuğa çıkmak için sabırsızlanıyorum” ifadesini de kullanan İmamoğlu, önümüzdeki günlerde, ilkelerini ve yaklaşımlarını ortaya koyacak manifesto niteliğinde bir paylaşımda bulunacağını da açıkladı.

Öte yandan İBB Başkanı, "Önümüzdeki dönemde hatalarımızdan dersler çıkarıp milletimizin değişim arzusunu hayata geçirecek bir siyaset inşa etmek zorundayız." dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adana Kozan'da 5,5 büyüklüğünde deprem25 Temmuz 2023 Salı 09:26
  • İsrail doğal gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması21 Temmuz 2023 Cuma 15:37
  • Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'den ayrıldı20 Temmuz 2023 Perşembe 22:47
  • Merkez Bankası'ndan beklentilerin altında kalan faiz artırımı20 Temmuz 2023 Perşembe 14:22
  • BAE-Türkiye anlaşmasının ardından gözler Sedat Peker'e çevrildi: İadesi istenebilir20 Temmuz 2023 Perşembe 10:39
  • Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü19 Temmuz 2023 Çarşamba 21:56
  • Can Atalay’ın tahliye talebini kabul etmeyen Yargıtay, karara yapılan itirazı da reddetti18 Temmuz 2023 Salı 19:06
  • TİP milletvekili Can Atalay'ın tahliye talebine olumsuz yanıt veren Yargıtay, karara yapılan itirazı da reddetti18 Temmuz 2023 Salı 16:59
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gitti18 Temmuz 2023 Salı 16:42
  • CHP'den Meclis'e olağanüstü toplanma çağrısı18 Temmuz 2023 Salı 16:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti