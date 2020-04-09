IMF Başkanı: Koronavirüs, Büyük Buhran'dan bu yana en sert ekonomik küçülmeye sebep olacak

Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund -IMF), dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle küresel ekonomik büyümenin 2020'de "ciddi anlamda negatife" döneceğini ve 1930'lardaki 'Büyük Buhran'dan bu yana en büyük düşüşü tetikleyeceğini ifade etti.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, virüsün ekonomiye etkileri açısından geçen haftalarda yaptığı konuşmalara kıyasla çok daha karamsar konuştu. Georgieva, hükûmetlerin şimdiden 8 trilyon dolarlık ekonomik teşvik önlemleri aldığını, ancak bunun büyük ihtimalle yeterli olmayacağını belirtti.

Georgieva, durumdan en ağır şekilde gelişmekte olan piyasalar ve ülkelerin etkileneceğini söyledi. IMF lideri, bu ülkelerin ağır ekonomik darbeler alması durumunda milyarlarca dolar yardıma ihtiyaç duyacağını ifade etti.

Kristalina Georgieva, önümüzdeki hafta yapılacak IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları öncesinde yaptığı açıklamada, "Sadece üç ay önce, 2020 yılında üye ülkelerimizin 160'tan fazlasının kişi başı gelirinde artış olmasını bekliyorduk" derken, bugün durumun değiştiğini şu sözlerle anlattı:

"Bugün bu sayı başa döndü. Şimdi 170'ten fazla ülkenin 2020'de kişi başına gelir artışında negatif olacağını tahmin ediyoruz."

IMF'nin 189 üye ülkesi bulunuyor.

IMF Başkanı, pandeminin yılın ikinci yarısında durması durumunda 2021'de kısmi iyileşme olabileceğini söylerken, durumun daha da kötüleşmesinin ihtimal dahilinde olduğunu dile getirdi. Georgieva, "Genel görünümde çok ciddi bir belirsizlik olduğunu vurgulamalıyım. Durum, pandeminin ne kadar süreceği gibi değişkenlere göre daha da kötüleşebilir" dedi.

Georgieva, "IMF'nin bu tür günler için yaratıldığını" söyledi ve salgının ekonomik etkileriyle mücadele için 1 trilyon dolar ayırdıklarını hatırlattı.