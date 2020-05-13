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IMF: Birçok ülkeden veriler beklenenden daha kötü

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IMF: Birçok ülkeden veriler beklenenden daha kötü
IMF: Birçok ülkeden veriler beklenenden daha kötü

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, The Financial Times tarafından telekonferans yöntemiyle düzenlenen etkinlikte, yeni koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Covid-19 salgınının ekonomileri olumsuz etkilediğine işaret eden Georgieva, "Birçok ülkeden gelen veriler, kötümser tahminlerimizden daha kötü" diye konuştu.

Georgieva, "Büyük ihtimalle haziranda tahminlerimizde güncelleme yapacağız. 2020'ye yönelik beklentimiz biraz daha kötü olacak" dedi.

Covid-19 krizinin bir fırsata çevrilmesi gerektiğini belirten Georgieva, sürdürülebilir büyümenin sağlanmasına yönelik konularda yapısal iyileşmelerin olması gerektiğini vurguladı.

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