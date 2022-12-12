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İncirli: LTB, enkaz edebiyatıyla yönetilemez

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İncirli: LTB, enkaz edebiyatıyla yönetilemez
İncirli: LTB, enkaz edebiyatıyla yönetilemez

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin enkaz edebiyatıyla yönetilemeyeceğini, geride kalan 8 buçuk yıllık süreçte bu borcun kapatılması gerekirken, borcun daha da artırıldığını söyledi. Lefkoşa’nın ülkenin başşehri olmasına rağmen kimseyi mutlu etmeyen bir şehir konumuna geldiğini ifade eden Sıla Usar İncirli, “Artık bahanelerin arkasına saklanmamak lazım. Bu şehrin sosyal, kültürel, ekonomik ve sportif her türlü gelişmesinin önünü açmak lazım” dedi. Yıllardır enkaz edebiyatı yapıldığını, belediyenin de yıllar önce çok zor bir süreçten geçtiğini hatırlatan Sıla Usar İncirli, 2013’te yapılan ara seçimleri CTP’nin kazandığını ve enkazın en büyük kısmını dönemin LTB Başkanı Kadri Fellahoğlu’nun kaldırdığını dile getirdi. O dönem LTB çalışanlarının maaşlarının bile ödenemediğini, çöplerin de toplanamadığını kaydeden Sıla Usar İncirli, CTP’nin 14 ayda tüm bu eksiklikleri giderdiğini ve belediyeyi ayağa kaldırdığını belirtti. Geride bırakılan 8 buçuk yılda LTB’nin mali ve idari açıdan yol kat edemediğine dikkat çeken Sıla Usar İncirli, hala daha belediyenin 334 milyon TL borcu olduğunu vurguladı.

 

“LEFKOŞA’YA ÇOK AMAÇLI SPOR KOMPLEKSİ KAZANDIRMAK İSTİYORUZ”

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’ni ziyareti esnasında projelerini aktaran CTP LTB Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, Lefkoşa’ya çok amaçlı bir spor kompleksi kazandırmak istediklerini söyledi. Bu kompleksin sadece kapalı spor salonundan ibaret olmayacağını ifade eden Sıla Usar İncirli, insanların açık havada da spor yapabilmesini sağlayacaklarını belirtti. Lefkoşa’da bisiklet sürme oranının gittikçe arttığını ve insanların bisiklet yolu olmamasından dolayı Lefkoşa’nın güneyini tercih ettiğini kaydeden Sıla Usar İncirli, “Tarihi Trenin İzinde Ekolojik Koridor” adlı projeyi harita üzerinde KTSYD yetkilileriyle paylaştı. Sıla Usar İncirli, bu projenin şehre birçok açıdan fayda sağlayacağına inanç belirtti.

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“PERSONEL YASASINDA SAĞLIK GÖREVLİLERİN DAHA FAZLA YER BULMASI İÇİN ÖNCÜLÜK YAPACAĞIZ”

Hemşireler ve Ebeler Birliği’ni ziyaret eden Dr. Sıla Usar İncirli, özellikle Personel Yasası’nda hemşireler ve diğer sağlık çalışanlarının daha fazla yer bulabilmesi için belediyenin çalışma başlatacağını, bu konuda öncülük ve liderlik yapacağını söyledi. Göreve geldikten sonra Lefkoşa Türk Belediyesi’nin gelirlerini artırmak için gerekli çalışmayı başlatacaklarına vurgu yapan Sıla Usar İncirli, “Biz bu şehrin para kazanması gerektiğini düşünüyoruz. Para kazanmayan bir şehir şehir olamaz. Lefkoşa’mız para kazanamıyor. Bunları aşmamız gerekiyor” dedi.

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