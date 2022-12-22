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İncirli: Okullara yapılması gereken tüm yatırımlar yapılacak

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İncirli: Okullara yapılması gereken tüm yatırımlar yapılacak
İncirli: Okullara yapılması gereken tüm yatırımlar yapılacak

CTP LTB Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, CTP’nin hükümette olduğu dönemde bir yasa çıkarıldığını ve bu yasaya göre yerel yönetimlerin elde ettikleri emlak vergilerinin yüzde 15’ini okullara yatırım olarak yapması gerektiğini hatırlattı. Sıla Usar İncirli, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin 10 milyon TL’ye yakın emlak vergisi olduğunu belirtirken, yasaya göre bu rakamdan 1 buçuk milyon TL’sinin okullara yatırım olarak yapılması gerektiğini ancak sadece 50 bin TL’nin yapıldığını açıkladı. Sıla Usar İncirli sırasıyla Levent İlkokulu, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Atatürk Meslek Lisesi ve Haydarpaşa Ticaret Lisesi’ni ziyaret etti. Ziyaretlerinde Sıla Usar İncirli’ye CTP LTB meclis üyesi adayları da eşlik etti.

 

“BU TERCİH DEĞİL, YASAL BİR ZORUNLULUK…”

Yerel yönetimlerin emlak vergilerinden topladığı miktarın yüzde 15’inin okullara verilmesinin belediyelerin kendi inisiyatiflerinde olmadığını vurgulayan CTP LTB Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, göreve gelmelerinin ardından bu yasaya uyacaklarını ve okullara yasada belirtilen miktarın aktarılacağını söyledi. Belediyenin sadece Sosyal Sigortalar, İhtiyat Sandığı ve banklara borcu olmadığını vurgulayan Sıla Usar İncirli, LTB’nin ayrıca okullara da borçlu olduğunu ifade etti. Sıla Usar İncirli, bu konuda meslek okullarını öncelikli tutacaklarını çünkü meslek okullarının farklı ihtiyaçları olduğunu bildiklerini kaydetti. Bu ihtiyaçların ya LTB tarafından ya da sponsorlar aracılığıyla karşılanacağını ifade eden Sıla Usar İncirli, bunun peşine düşmesi gerekenin öğretmenler olmadığını söyledi.

 

“LEFKOŞA VASAT BİR DURUMDA”

Lefkoşa’ya bakıldığı zaman durumun hiç de iç açıcı olmadığını aktaran Dr. Sıla Usar İncirli, şehrin karanlık olduğunu, trafiğin de keşmekeş halde olduğunu söyledi. Sıla Usar İncirli, Lefkoşa’nın şu an vasat bir durumda olduğunun altını çizdi. Yıllardır enkaz edebiyatının arkasına saklanıldığını, enkazın kaldırılması için de yapılması gerekenlerin yapılmadığına işaret eden Sıla Usar İncirli, “LTB şu an finans konusunda yeterli değil. Lefkoşa’nın vasat hallerinden birisinin sebebi de budur. Biz belediyenin gelirlerine sahip çıkacağız ve o gelirlerle Lefkoşalıya hizmet edeceğiz” şeklinde konuştu.

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