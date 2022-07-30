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İneklerden sonra sıra insanlara geldi: Sanal gerçeklik gözlükleriyle yeşil ortamda yürüyüşe çıkarıldılar

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Sanal gerçeklik gözlüğü ile yapılan bulgular, gri kentlere eklenen renklerin atikliği ve zevki tetiklemek için güçlü bir araç olabileceğini düşündürüyor.
İneklerden sonra sıra insanlara geldi: Sanal gerçeklik gözlükleriyle yeşil ortamda yürüyüşe çıkarıldılar

Uzmanlar, doğa yürüyüşünün insanların fiziksel ve zihinsel sağlığını iyileştirdiğini söylese de kalabalık şehirlerde yaşayanların bu olanaktan yararlanma fırsatı fazla değil.

Fransız bilim insanları, sanal gerçeklik teknolojisiyle aynı etkiyi yaratıp yaratamayacaklarını görmek için bir araştırma yürüttü.

Hakemli bilimsel dergi Frontiers’ta yayımlanan araştırmada 36 yetişkin sanal gerçeklik gözlükleri aracılığıyla çeşitli sanal ortamlarla etkileşime girdi.

Ekibin tasarladığı bu ortamlarda köprüler ve diğer kentsel yapılar mevcuttu. Ancak araştırmacılar, bu ortamlara değişen miktarlarda bitki ve ağaç ekledi.

Katılımcılar bu sanal gerçeklik gözlükleri aracılığıyla bu ortamlarda yürüyüş yaptı.

Bu esnada gözlem yapan araştırmacılar, katılımcıların yeşil ortamlarda daha yavaş yürüdüğünü ve kalp atışlarının hızlandığını tespit etti. Bu da yürüyüşlerinden zevk aldıkları anlamına geliyordu.

Ekibe göre testlerin çoğu, gri şehirlerde sanal ortamlarda yapılan bu eklemelerin zindeliği artırabileceğini gösteriyor.

Araştırma makalesinin yazarları, konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Renkli tasarımların sunulduğu ortamlarda kalp atış hızlarında daha yüksek ortalamalar gözlemlenmesi, gri kentlere eklenen renklerin atikliği ve zevki tetiklemek için güçlü bir araç olabileceğini düşündürüyor."

Sanal gerçeklik gözlükleri özellikle çiftlik hayvanlarının daha iyi hissetmesi için kullanılıyor. 

Rusya’da 2019’da kış depresyonundan etkilenmemeleri için ineklere sanal gerçeklik gözlükleri takılmıştı. Hayvanlara gösterilen görüntülerde çayır gibi ortamlar yer almıştı.

Benzer bir uygulama bu sene başında Türkiye’de de denenmişti. Aksaray'da büyükbaş hayvancılıkla uğraşan İzzet Koçak da sanal gerçeklik gözlüğünü ineklerinde denemiş ve süt veriminin arttığını gözlemlemişti.

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