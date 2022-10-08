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İngiliz basını, Emine Erdoğan ve Brigitte Macron arasındaki yakınlığı yazdı

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İngiliz basını, Emine Erdoğan ve Brigitte Macron arasındaki yakınlığı yazdı
İngiliz basını, Emine Erdoğan ve Brigitte Macron arasındaki yakınlığı yazdı

Gergin ilişkileriyle zaman zaman gündeme gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşleri Emine Erdoğan ve Brigitte Macron arasındaki yakınlık, uluslararası basının da dikkatinden kaçmadı.

Erdoğan, perşembe günü Prag'da düzenlediği basın toplantısında, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile olan gergin ilişkisine atıfta bulunarak, “Hanımlar iyi anlaşıyor ama biz anlaşamıyoruz” demişti.

İngiliz Telegraph gazetesi, liderler arasında sık sık yaşanan anlaşmazlıklara rağmen Emine Erdoğan ve Brigitte Macron'un “beklenmedik müttefikler” haline geldiğini yazdı. Haberde, 67 yaşındaki Emine Erdoğan ve 69 yaşındaki Brigitte Macron'un uluslararası zirvelerde sık sık yan yana görüldüğüne dikkat çekildi.

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Geçen yıl düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi’nde Emine Erdoğan ile Brigitte Macron’un sohbet edip güldükleri, sarıldıkları anlar objektiflere yansımıştı. 

Gazete, Prag'daki zirve öncesinde iki First Lady'nin eylülde de New York'taki BM Genel Kurulu toplantılarında bir araya geldiğini ve aralarındaki samimiyetin dikkat çektiğini yazdı.

BM 77. Genel Kurulu dolayısıyla geçen ay New York'a giden Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik eden Emine Erdoğan, Brigitte Macron ile Türkevi’nde görüşmüştü. Macron görüşmede Emine Erdoğan’ı iklim kriziyle mücadele kapsamında BM ile Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’nı imzalaması dolayısıyla tebrik ederken, iki isim sağlık ve eğitimle ilgili yürütülen projeler hakkında da sohbet etmişti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 2018’de Paris’te gerçekleştirilen 1. Dünya Savaşı’nın 100. Yıldönümü anma törenlerinde Macron çiftiyle bir araya gelmişti.

Telegraph'ın haberinde Emine Erdoğan'ın 2016'da Osmanlı dönemindeki haremi “kadınları hayata hazırlayan bir kurum” olarak övmesiyle ilgili tepkiler de hatırlatıldı. Ayrıca Fransız First Lady'nin kendisinden 25 yaş genç olan Cumhurbaşkanı Macron'la ilişkisine yönelik eleştirilere de haberde yer verildi.

Eski bir öğretmen olan Brigitte Macron'un 40 yaşındayken o dönem sadece 15 yaşında olan Emmanuel Macron'a aşık olması ülkede tartışma yaratmıştı.

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