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İngiliz hükümeti'nden potansiyel Covid-19 aşısı için 60 milyon dozluk yeni sipariş

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İngiliz hükümeti'nden potansiyel Covid-19 aşısı için 60 milyon dozluk yeni sipariş
İngiliz hükümeti'nden potansiyel Covid-19 aşısı için 60 milyon dozluk yeni sipariş

Fransız ilaç şirketi Sanofi ve İngiliz ilaç şirketi Glaxo Smith Kline isimli şirketlerden yapılan ortak açıklamada, halen test süreci devam eden aşı çalışmasının başarılı olması halinde İngiliz hükümetine 60 milyon doz aşını tedarik edilmesi konusunda tarafların anlaştığı kaydedildi.

Açıklamada, İngiliz hükümetinin ödeyeceği meblağ belirtilmezken, aşı çalışmasının başarılı olması halinde denetim kuruluşları tarafından onay sürecinin 2021 yılının ilk yarısında tamamlanabileceği ifade edildi.

İngiliz hükümeti daha önce de Covid-19 için geliştirilen ve henüz test aşamasında olan aşılar için Alman ilaç şirketi BioNTech ve Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile 30 milyon doz için, Fransız ilaç şirketi Valvena'yla ile de 60 milyon doz için anlaşmıştı.

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