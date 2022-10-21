İngiltere bunu konuşuyor: Boris Johnson koltuğa geri dönebilir

İngiltere’de Liz Truss’ın sadece 45 gün görevde kalıp ülkenin en kısa süre başbakanlık yapan ismi olmasının ardından yeni başbakanın kim olacağı konusunda bahisler açıldı. Tanıdık birinin ismi öne çıkıyor.

İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın tartışmalarla dolu 45 günün ardından küçük düşürücü bir sonla görevi bırakması, yeni başbakanın kim olacağı konusunda hararetli tartışmalar başlattı.

Art arda gelen skandallar sonucu 6 Eylül'de görevi Truss'a devreden eski Başbakan Boris Johnson'ın Muhafazakar Parti'deki liderlik yarışına katılmayı planladığı belirtilirken, Johnson'ın Downing Sokağı'na gösterişli bir dönüş yapacağı konuşuluyor. Karayipler'de tatilde olan Johnson’ın hemen Londra’ya döneceği ve ekibine de hazırlıklara başlama talimatı verdiği ortaya çıktı.

Muhafazakar Parti’nin yeni liderini ve İngiltere’nin yeni başbakanını belirleyecek sürecin gelecek hafta sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

İngiliz basınına göre Johnson, destek toplamak için Muhafazakar Parti içinde çalışmalara başladı. Koltukta oturduğu dönemde pek de anlaşamadığı ve başbakanlık yarışının bir diğer öne çıkan adayı olan eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'a da zeytin dalı uzatan Johnson'ın partide büyük destek gördüğü ve başbakanlığa dönmesinin sürpriz olmayacağı belirtiliyor.

Son dönemde sık sık başbakanın değişmesi nedeniyle İngilizler koltuğun yeni sahibi konusunda hararetli tartışmalar yürütüyor.

Başbakanlığı sırasında bitmek bilmeyen skandallar ve kabinedeki istifa dalgası sonucu görevi bırakmak zorunda kalan Boris Johnson, geçen ay “Benden bu kadar millet” diyerek veda etmiş ancak Muhafazakar Parti'deki güç yarışında önemli bir isim olmaya devam etmişti.

ERKEN SEÇİM İHTİMALİ KAPIDA

İngiltere tarihinde daha önce Johnson'ın her zaman “kahramanım” diye andığı Winston Churchill ve İşçi Partili Harold Wilson da başbakanlık koltuğuna ikinci defa dönmüştü.

Kaynaklara göre Johnson şimdiden 50 vekilin desteğini alırken Rishi Sunak 39 oyu garanti edebildi. Times gazetesi politika editörü Steven Swinford, Twitter mesajında Johnson için “Şu anda tepkileri ölçüyor ama bunun bir ulusal çıkar konusu olduğuna inanıyor” diye yazdı.

Kaynaklar, Johnson'ın erken seçimi önlemek için Muhafazakarlara kendi arkasında birleşme çağrısı yapacağını aktardı. Son süreçte büyük yara alan Muhafazakarlar, genel seçime gidilmesi halinde iktidarı İşçi Partisi'ne kaptırabilir.