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İngiltere Merkez Bankası faiz artırdı

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İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 3,5'e çıkardı.
İngiltere Merkez Bankası faiz artırdı

İngiltere Merkez Bankası’ndan (BoE) yapılan açıklamada, para politikası faizinin 50 baz puan artırılarak yüzde 3’ten yüzde 3,5’e yükseltildiği bildirildi. BoE son kararında politika faizini 75 puan artırmıştı. Böylece banka faiz artışında hız kesti.

Merkez bankaları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ardından politika faizlerinde artışlarını sürdürüyor. İsviçre ve Norveç merkez bankalarının ardından bugün BoE de faiz artışına gitti.

ENFLASYON SINIRLI GERİLEMİŞTİ

Dün açıklanan enflasyon verisinde tüketici fiyatlarındaki artışın kasımda sınırlı gerilediği görülmüştü.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre ülkede tüketici enflasyonu (TÜFE) kasım ayında yavaşladı ve ülkede yıllık enflasyon oranı 41 yılın zirvesinden gerileyerek yüzde 10,7'ye düştü. Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentisi yüzde 10,9'du.

‘ENFLASYONA CEVAP VERMEKTEN ÇEKİNMEYİZ’

Duyuruda, küresel tedarik zincirine ilişkin sıkıntıların hafiflediği ancak enflasyon baskısının yukarı yönlü kalmaya devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Bankamızın uzmanları bu yılın son çeyreğinde Gayrisafi Yurt içi Hasıla’nın (GSYH) yüzde 0,1 küçüleceğini öngörmeye başladı. İş gücü piyasalarında talebin azalmaya başlamasına karşı, piyasalar sıkı kalmaya devam ediyor. Enflasyon kasımda yüzde 10,7 ile beklentilerin hafif altında kalırken, Enerji Fiyatları Garantisi (EPG) hanehalkının enerji faturalarına olumlu yansıdı.”

Ekonominin bankanın kasım projeksiyonlarına paralel şekilde gelişim göstermesi halinde faiz artışlarının devam edebileceği aktarılan duyuruda, “Görünüme ilişkin birçok belirsizlik mevcut. Eğer görünüm kalıcı enflasyon baskısıyla karşı karşıya kalırsa, buna güçlü şekilde cevap vermekten çekinmeyiz.” ifadeleri kullanıldı.

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