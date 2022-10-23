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İngiltere seçimlere hazırlanıyor: Başbakan adayları netleşmeye başladı

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İngiltere’de Başbakan Liz Truss’ın 44 günlük görev süresi sonrası istifa etmesinin ardından tekrar seçim yapılacak. Eski Başbakan Boris Johnson’ın tekrar aday olması beklenirken; Rishi Sunak ve Penny Mordaunt da seçimde yer alacak.
İngiltere seçimlere hazırlanıyor: Başbakan adayları netleşmeye başladı

İngiltere’de göreve geldiğinde Margaret Thatcher'in ardından 2. Demir Leydi olarak anılan Liz Truss, ülkedeki ekonomik kriz ve partisinde yaşanan istifalar nedeniyle Perşembe günü istifasını açıklamıştı.

Truss’ın 44 günlük koltuk serüveninin ardından İngiltere’de yeni Başbakan’ın kim olacağı merak konusu olurken, yeni adaylar da belli olmaya başladı.

YARIN AÇILANACAK

24 Ekim Pazartesi itibariyle seçime katılacak liderlerin adaylıklarını resmi olarak açıklayacakları duyuruldu.

Bir önceki seçimde ikinci ve üçüncü olan Rishi Sunak ve Penny Mordaunt’un seçimlerde aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan, istifa ederek görevi bırakan eski Başbakan Boris Johnson'ın da tekrar aday olması bekleniyor.

BORİS JOHNSON'IN DÖNÜŞÜ

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hükümette birçok bakanın istifa etmesinin ardından oluşan yoğun baskıya boyun eğerek 7 Temmuz 2022'de istifa etmişti. Johnson'ın parlamentoda hala destekçileri bulunuyor. Johnson istifa konuşmasında görev süresince yaptıklarından gurur duyduğunu ifade etmişti.

SUNAK, ŞANSINI TEKRAR DENİYOR

Rishi Sunak, Johnson hükümetinde, Covid-19 salgını sırasında Maliye Bakanı olarak görev yapmıştı. Boris Johnson'ın istifasının ardından yapılan seçimlerde Sunak, Muhafazakar Parti tarafından destek toplasa da seçimlerde Liz Truss'a kaybetti. İngiliz medyası, Sunak'ı bir önceki seçimde olduğu gibi favori gösteriyor.

PENNY MORDAUNT İÇİN İKİNCİ ŞANS

Penny Mordaunt, resmi olarak adaylığını açıkladı. Son yapılan seçimde üçüncü olan Mordaunt'un bu sefer oy oranını artırıp artıramayacağı merak ediliyor. Mordaunt, Truss'ın hükümetinde Avam Kamarası Başkanlığı yaptı. Ayrıca Mordaunt 2019 yılında İngiltere Savunma Bakanlığı görevini üstlenmiş ve ilk kadın Savunma Bakanı olmuştu.

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