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İngiltere vuracağı Esed'i günü açıkladı! Savaş Kabinesi toplanıyor

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İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiliz denizaltılarını Suriye yakınlarına gönderdi... Bugün öğleden sonra Savaş Kabinesi'ni toplayacak olan May, son kararını verecek...
İngiltere vuracağı Esed'i günü açıkladı! Savaş Kabinesi toplanıyor

AKDENİZ'in doğusunda tansiyon iyice yükselirken, İngilizler Duma'da kimyasal silahla katliam yapan Esed rejimini vurmak için gün verdi. Öte yandan İngiliz Başbakanı Theresa May, bugün Suriye operasyonu için Bakanlar Kurulu'nu topluyor. Bu toplantı İngiliz Savaş Kabinesi' toplanıyor şeklinde değerlendirildi...

İNGİLİZ DENİZALTILARINE AKDENİZ EMRİ... Daily Telegraph gazetesi, İngiliz denizaltılarının Suriye'yi vurmak üzere füze menzili içine gönderildiğine ilişkin son dakika haberi geçti. Haberde İngiltere Başbakanı Theresa May'in denizaltıların gönderilmesi talimatını verdiği belirtilirken, saldırının perşembe gerçekleşmesinin beklendiği aktarıldı.

SAVAŞ KABİNESİ TOPLANIYOR...  Öte yandan İngiltere Başbakanı Theresa May, Suriye'deki kimyasal saldırı iddialarına hükümetin vereceği yanıtı görüşmek için bugün bakanlar kurulunu topluyor. İngiliz bakanlar, Doğu Guta bölgesinde kimyasal saldırı düzenlendiği iddialarının ardından, Suriye'ye askeri bir yanıt verilip verilmeyeceğini görüşecek.

Öğle saatlerinde yapılacak olan 'Savaş Kabinesi' toplantısında kabinenin onay vermesi halinde, ABD'nin Suriye'ye yönelik olası bir askeri müdahalesine İngiltere'nin destek vermesinin yolu açılmış olacak.

PARLAMENTO ONAYI ALMADAN VURACAK... BBC'ye konuşan kaynaklar, Theresa May'in, parlamentodan onay almaksızın Suriye'de askeri müdahaleye katılım kararı almak için hazır göründüğünü söyledi. BBC'nin diplomasi muhabiri James Landale, kabinenin May'i desteklemesinin beklendiğini, ancak bunun muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn de olmak üzere parlamentoya danışılmasını isteyen bazı milletvekillerini öfkelendirebileceğini söylüyor.

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