  • BIST 1.794,78
  • Altın 702,32
  • Dolar 12.0571
  • Euro 13.5758
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKADSÖ'den korkutan "Avrupa" uyarısı: 700 bin kişi daha ölebilir

İngiltere'de 5. Kıbrıs Türk Festivali düzenleniyor

» »
İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA UK), 5. Kıbrıs Türk Festivali düzenliyor.
İngiltere'de 5. Kıbrıs Türk Festivali düzenleniyor

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA UK), 5. Kıbrıs Türk Festivali düzenliyor.

Konsey’den yapılan açıklamaya göre festival, pandemi ebebiyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çevirim içi gerçekleştirilecek.

5. Kıbrıs Türk Kültür Festivali, yarın saat 14.00’te (GMT) BRT ve 28 Kasım Pazar günü 20.40’ta (GMT) Kanal T üzerinden ve Konsey sosyal medya hesaplarından izleyiciyle buluşacak.

Ünlü şarkıcı Buray da performansıyla festivale katılacak.

Festivale ilişkin açıklama yapan Konsey Başkanı Ayşe Osman,  festivale pandemiye rağmen hız kesmeden devam ettiklerini kaydetti.

Festivalde Konsey üyelerinin yaptığı özel kültürel çalışmaların tanıtılacağını kaydeden Osman, “Lefkara, koza ve tığ işleri gibi el sanatlarından folklor gösterilerine, mani atışmasından ve pilavuna gibi Kıbrıs yemeklerine, hasır sandalye yapımına kadar birçok öğemiz ekrana taşınacak.” dedi.

Osman, festivalde Buray’ın yanı sıra, Osman Kelebek, Soner Babutsa, Turgay Salim, Nahide Hoşsöz, İpek Amber, Ayşen Barışşal, Derviş İşgüzar, Begüm Tekakpınar, Osman Tuğsal, Peri Aziz,  Eylem, Muhittin Yangın, Grup Frekans, Ali Babutsa gibi sanatçıların performans sergileyeceğini kaydetti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 600 Gece Çadırda Yattı; 680 Bin Sterlin Yardım Topladı23 Kasım 2021 Salı 20:14
  • Oxford aşı programı başkanından ACI RAPOR!23 Kasım 2021 Salı 15:43
  • SMA: İngiltere'den ücretsiz ilaç dağıtımı!21 Kasım 2021 Pazar 19:52
  • Birleşik Krallık, Hamas'ı terör örgütü olarak tanımlamaya hazırlanıyor!19 Kasım 2021 Cuma 20:08
  • ‘İspanya’ya Gidiyoruz’ Diye Uçağa Bindiler Yunan Adasına İndiler19 Kasım 2021 Cuma 19:10
  • Boris Johnson 26 bin TL’lik hediyeyi kabul etti iddiası19 Kasım 2021 Cuma 14:32
  • İngiltere ABD'den Yardım İstedi!18 Kasım 2021 Perşembe 22:11
  • Boris Johnson’a sert çıkış: "Başbakan olabilirsiniz ama burada yetkili benim"18 Kasım 2021 Perşembe 21:16
  • Kraliçe Elizabeth’in ellerinde sağlık durumuyla ilgili korkutan şüphe18 Kasım 2021 Perşembe 14:26
  • Meghan Markle, Ellen’a konuk oldu… İngilizleri panik sardı: Yeni itiraflar mı geliyor?18 Kasım 2021 Perşembe 13:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti