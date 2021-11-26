İngiltere'de 5. Kıbrıs Türk Festivali düzenleniyor

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA UK), 5. Kıbrıs Türk Festivali düzenliyor.

Konsey’den yapılan açıklamaya göre festival, pandemi ebebiyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çevirim içi gerçekleştirilecek.

5. Kıbrıs Türk Kültür Festivali, yarın saat 14.00’te (GMT) BRT ve 28 Kasım Pazar günü 20.40’ta (GMT) Kanal T üzerinden ve Konsey sosyal medya hesaplarından izleyiciyle buluşacak.

Ünlü şarkıcı Buray da performansıyla festivale katılacak.

Festivale ilişkin açıklama yapan Konsey Başkanı Ayşe Osman, festivale pandemiye rağmen hız kesmeden devam ettiklerini kaydetti.

Festivalde Konsey üyelerinin yaptığı özel kültürel çalışmaların tanıtılacağını kaydeden Osman, “Lefkara, koza ve tığ işleri gibi el sanatlarından folklor gösterilerine, mani atışmasından ve pilavuna gibi Kıbrıs yemeklerine, hasır sandalye yapımına kadar birçok öğemiz ekrana taşınacak.” dedi.

Osman, festivalde Buray’ın yanı sıra, Osman Kelebek, Soner Babutsa, Turgay Salim, Nahide Hoşsöz, İpek Amber, Ayşen Barışşal, Derviş İşgüzar, Begüm Tekakpınar, Osman Tuğsal, Peri Aziz, Eylem, Muhittin Yangın, Grup Frekans, Ali Babutsa gibi sanatçıların performans sergileyeceğini kaydetti.