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İngiltere'de Başbakan'ın salgına rağmen katıldığı partiden fotoğraf basına sızdı

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İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın Kovid-19 kısıtlamalarına rağmen Başbakanlıkta düzenlenen bir partiye katıldığına dair yeni bir fotoğraf ortaya çıktı.
İngiltere'de Başbakan'ın salgına rağmen katıldığı partiden fotoğraf basına sızdı

ITV News tarafından elde edilen fotoğrafın, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'daki görevi sona eren İletişim Direktörü Lee Cain için Kasım 2020'de düzenlenen bir parti sırasında çekildiği belirtildi.

Johnson'ı elinde içkiyle konuşma yaparken gösteren fotoğrafın çekildiği dönemde, halkın, hane halkı üyeleri dışındaki kişilerle büyük etkinliklerde bir araya gelmesi yasaktı.

Johnson, polisin yaptığı soruşturmada bu etkinlik için para cezası almadı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nden Angela Rayner, Johnson'ı yalan söylemekle suçladı.

Rayner, "Boris Johnson defalarca yasaları çiğnemekle ilgili hiçbir şey bilmediğini söyledi. Şimdi hiç şüphe yok, yalan söyledi. Johnson kuralları koydu ve sonra onları çiğnedi." dedi.

Tepkilere neden olan partilerle ilgili kıdemli müsteşar Sue Gray'in yaptığı soruşturmaya ilişkin raporun bu hafta açıklanması bekleniyor.

İngiltere'de polis, 2020 ve 2021'de Kovid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği öne sürülen 12 olayla ilgili haberlerin ardından sene başında soruşturma başlatmıştı.

Geçen hafta biten soruşturma kapsamında Başbakan Johnson'a kendi doğum günü partisine katılmaktan para cezası verilmişti.

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