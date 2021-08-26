  • BIST 1.460,720
  • Altın 479,45
  • Dolar 8,3650
  • Euro 9,8200
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAYDÜ Hastanesi Eroğlu'nun durumu ile ilgili açıklama yaptı

İngiltere'de eylem başlatan "çevreci grup" sokaklarda 120 ton çöp bıraktı

» »
İngiltere'de 23 Ağustos'ta 2 haftalık eylem başlatan çevreci grup "Extinction Rebellion" aktivistleri, 2019'daki gösterilerde başkent Londra sokaklarında 120 ton çöp bıraktı.
İngiltere'de eylem başlatan "çevreci grup" sokaklarda 120 ton çöp bıraktı

İngiltere'de 23 Ağustos'ta 2 haftalık eylem başlatan çevreci grup "Extinction Rebellion" aktivistleri, 2019'daki gösterilerde başkent Londra sokaklarında 120 ton çöp bıraktı.

İngiliz The Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, 2019'daki gösterilerde başkentteki sokak ve meydanları kapatan grup, arkasında 120 ton çöp bıraktı ve bu çöpün temizlenmesi belediyeye 50 bin sterline mal oldu.

İşçi Partisi Milletvekili Nickie Aiken, seçim bölgesi sokaklarından kaldırılması gereken 120 ton çöpün yaklaşık 50 bin sterline mal olduğunu açıkladı.

"Extinction Rebellion" grubundan bir sözcü ise çöpün temizlenmesinin belediyeye ek bir maliyeti olmadığını savunarak, "Toplanan 120 ton çöp iki haftalık bir süre içinde gerçekleşti. Bu rakamı karşılaştırmak gerekirse, Londra'nın 2016-2017 yeni yıl kutlamaları sırasında Westminster sadece bir gecede 85 ton çöpü temizledi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, fosil yakıtların kullanımına da şiddetle karşı çıkan "Extinction Rebellion" grubunun kurucularından Dr. Gail Bradbrook, 23 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, dizel araç kullandığını itiraf etmiş, çocuklarını spor müsabakalarına götürmek için buna ihtiyacı olduğunu ve elektrikli araca parasının yetmediğini söylemişti.

Bradbrook, "Bazı şeyler sistemik sorunlar, öyle değil mi? Hepimiz elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

"Çevreci grup" Londra'da 2 haftalık eylem başlattı

Extinction Rebellion, 23 Ağustos'ta Londra'da 2 hafta sürecek eylemine başlamıştı. Başkentin en işlek sokak ve meydanlarını kapatarak dans eden ve oturma eylemi düzenleyen çok sayıda gösterici, yer yer trafiğin akışına da engel oluyor.

Gruptan yapılan açıklamada, Extinction Rebellion'ın "iklim ve ekolojik kriz sebeplerini hedef almak için" Londra'da yeniden sokaklarda olacağı belirtilmişti.

Polisten yapılan açıklamada ise protestoların 4 Eylül'e kadar sürmesinin beklendiği ifade edilerek, bu sürede şehirde aksaklıklar yaşanabileceği vurgulanmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Komiser Yardımcısı Matt Twist, Extinction Rebellion'ın daha önce de Londra'da 3 uzun süreli gösteri yaptığını, bunlar sırasında metro ve otobüs hatlarının kesintiye uğradığını hatırlatmıştı.

Herkes gibi Extinction Rebellion'ın da toplanma ve protesto hakkı olduğunu kaydeden Twist, "Ancak bu haklar, kısıtlı ve başkalarının haklarına uygun olmalı. Londra'daki ciddi aksamalara neden olma ve yasal işlerin devam etmesini engelleme hakkına sahip değiller." ifadesini kullanmıştı.

Grubun önceki yıllarda yaptığı gösterilerde, yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere’den korkutan El Kaide açıklaması13 Ağustos 2021 Cuma 12:17
  • İngiltere’yi kana bulayan saldırı: Biri çocuk altı ölü… Saldırganın kimliği belli oldu13 Ağustos 2021 Cuma 10:10
  • İngiltere’de 12 Mart’tan bu yana en yüksek günlük can kaybı11 Ağustos 2021 Çarşamba 12:55
  • Katar merkezli El Cezire televizyonun, Kıbrıs pasaportlarıyla ilgili yeni bir skandal ortaya attı10 Ağustos 2021 Salı 12:47
  • Londra’daki Tower Bridge açık kaldı, trafik birbirine girdi10 Ağustos 2021 Salı 10:55
  • Çalıştıracak eleman bulamayan İngiltere'de başlangıç maaşlarına rekor zam07 Ağustos 2021 Cumartesi 11:58
  • İngiltere Başbakanı Johnson’ın karantina kararı halkı kızdırdı07 Ağustos 2021 Cumartesi 09:56
  • İngiltere’de Türkiye neden hala kırmızı listede? İngiliz Bakan açıkladı07 Ağustos 2021 Cumartesi 09:26
  • Manş Denizi’nde göçmen geçiş rekoru06 Ağustos 2021 Cuma 11:21
  • İngiliz bilim insanları: Alkolün kanserle bağı tahmin edilenden çok daha fazla05 Ağustos 2021 Perşembe 12:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti