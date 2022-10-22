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İngiltere’de koltuk kapmaca başladı: Başbakanlık için apar topar geldi

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İngiltere'de Liz Truss'ın başbakanlıktan istifası sonrasında koltuk yarışı başladı.
İngiltere’de koltuk kapmaca başladı: Başbakanlık için apar topar geldi

İngiltere tarihinin en kısa süre başbakanlık görevini üstlenen ismi olan Liz Truss’ın istifası sonrasında gözler yeni başbakanın kim olacağında… Truss’ın istifa etmesi sonrasında kulislerde adı sıklıkla telaffuz edilen Boris Johnson, parti içi hesaplaşmalar sonrasında yeniden aday olabileceğinin sinyalini vererek tatilde olduğu Karayipler’den bu sabah apar topar ayrıldı.

Tatilini kısa kesen ve sabah saatlerinde British Airways’in tarifeli uçağıyla İngiltere’ye dönen Johnson öğle saatlerinde başkent Londra’ya indi. İngiliz haber ajansı Reuters, Johnson’ın havalimanında çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Truss’ın istifa kararı sırasında tatilde olan Johnson’ın geri dönüşü ise Muhafazakar Parti’yi ikiye böldü. Bazı partililer Johnson’ın adaylığını desteklerken bazıları da Johnson’ın tekrar başbakan olmasının rahatsızlık yaratacağını duyurdu.

Reuters haber ajansı, “Johnson Cumartesi günü görevden istifa etmeye zorlandıktan haftalar sonra ikinci kez başbakan olabilmek için geri döndü” yorumunu yaptı.

İngiliz Sky News haber kanalının aktardığı haberde uçakta bazı yolcuların Johnson’ı yuhaladığı da öne sürüldü. Öte yandan Johnson’ın en büyük rakiplerinden biri başbakanlık dönemindeki ekonomi bakanı Rishi Sunak ve eski savunma bakanı Penny Mordaunt olarak öne çıkıyor.

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