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İngiltere’de Kral ile Başbakan arasında tuhaf selamlaşma: Geri mi döndün?

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İngiltere Kralı 3. Charles ile Başbakan Liz Truss’ın basına yansıyan ‘tuhaf’ selamlaşması ülkede gündem oldu. Kral Charles’ın dün Buckingham Sarayı’nda kabul ettiği Başbakan Truss hafifçe eğilerek “Majesteleri, sizi yeniden görmek çok güzel” dedi,
İngiltere’de Kral ile Başbakan arasında tuhaf selamlaşma: Geri mi döndün?

İngiltere'nin yeni Kralı 3. Charles ile yeni Başbakan Liz Truss arasında gerilim olduğu iddiaları tartışma yaratmaya devam ederken iki isim arasında basına yansıyan ‘tuhaf' selamlaşma da ülkede gündem oldu.

Kral Charles'ın dün Buckingham Sarayı'nda kabul ettiği Başbakan Truss'a kameralar önünde söylediği sözler dikkat çekti. Truss kapıdan girerken hafifçe eğilerek “Majesteleri, sizi yeniden görmek çok güzel” dedi, Charles ise gülümseyerek “Geri mi döndün?” yanıtını verdi. Truss, “Onur duydum” derken kısa bir sessizlikten sonra Kral'ın alaycı bir şekilde “Ah canım, her neyse” demesi kameralara yansıdı.

İngiliz basını 73 yaşındaki Kral'ın bu sözlerini “gaf” olarak niteledi. İki isim geçen ay Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü sonrasında kısa bir görüşme gerçekleştirmişti. Kral Charles, annesinin İngiltere başbakanlarıyla haftalık görüşme geleneğini sürdürerek dün Truss'ı kabul etti.

GERİLİM İDDİASI GÜNDEME GELMİŞTİ

Daha önce de Kral 3. Charles'ın gelecek ay Mısır'da düzenlenecek iklim zirvesine katılmak istediği, ancak Başbakan Truss'ın buna itiraz ettiği haberleri ortaya çıkmıştı.

İngiliz basını bu konunun yeni kral ve yeni başbakan arasında gerilime yol açtığını aktarırken, bir kaynak da zirvedeki görüşmelerini dahi planlayan 3. Charles'ın hayal kırıklığı yaşadığını kaydetmişti.

Anayasal monarşiyle yönetilen İngiltere’de kraliyet, siyasi süreçlere genelde müdahale etmiyor. Ancak Kral Charles’ın tahtın varisi olduğu dönemde hükümete yönelik eleştirileri tartışma yaratmıştı.

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