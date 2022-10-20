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SON DAKİKAİngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti

İngiltere’de muhalefetten acil genel seçim çağrısı

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İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın istifasının ardından ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, acil genel seçimlere gidilmesi çağrısında bulundu.
İngiltere’de muhalefetten acil genel seçim çağrısı

Starmer, yaptığı açıklamada, istifa eden Başbakan Truss’ın lideri olduğu iktidardaki Muhafazakar Partinin artık yönetme yetkisine sahip olmadığını gösterdiğini söyledi.

“12 yıllık Muhafazakar Parti başarısızlığından sonra İngiliz halkı bu dönen kaos kapısından çok daha iyisini hak ediyor. Son birkaç yılda Muhafazakarlar rekor seviyede yüksek vergiler koydu, kurumlarımızı mahvetti ve bir yaşam maliyeti krizi yarattı.” diyen Starmer, Muhafazakar Partinin yaptığı hasarları onarmanın yıllar alacağını vurguladı. Starmer, krizlerin bedelini İngiliz halkının ödediğini ifade etti.

Starmer, İngiliz halkının, ülkenin geleceği konusunda söz hakkına sahip olduğunun altını çizerek, “Yeni bir başlangıç ​​için bir şansımız olmalı. Şimdi bir genel seçime ihtiyacımız var.” değerlendirmesinde bulundu.

“TRUSS EKONOMİMİZİ MAHVETTİ”

Liberal Demokrat Parti lideri Sir Ed Davey de genel seçim çağrısı yaparak, “Boris Johnson ülkemizi yüzüstü bıraktı ve Liz Truss ekonomimizi mahvetti. Muhafazakarlar, büyük ülkemizi yönetmeye uygun olmadıklarını defalarca kanıtladılar.” ifadesini kullandı.

Krizden krize yalpalayan başka bir Muhafazakar Partili başbakana ihtiyaçları olmadığını söyleyen Davey, “Genel seçime ihtiyacımız var, Muhafazakarların iktidardan çıkmasına ve gerçek bir değişime ihtiyacımız var.” dedi.

LIZ TRUSS İSTİFA ETMİŞTİ

İngiliz hükümeti, 23 Eylül’de ülkede toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi indirimlerinin uygulanmasına hazırlanıldığını açıklamıştı.

Bu durum, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği yönündeki beklentileri artırarak, sterlinin sert değer kayıpları yaşamasına neden olmuştu.

Ekonomik planlara yönelik sert eleştirilerin ardından hükümet, yüzde 45’lik en yüksek gelir vergisi oranını kaldırma planından vazgeçmişti.

Daha önce pek çok kez bütçe düzenleme planı kapsamındaki vergi indirim planının arkasında duran Truss, 14 Ekim’de kamuoyu baskısına dayanamayarak, Kwasi Kwarteng’i Maliye Bakanlığı görevinden almış, yerine Jeremy Hunt’ı getirmişti.

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman da dün istifa ettiğini açıklamış ve Truss’a hitaben yazdığı istifa mektubunda Başbakanı eleştirmişti.

Liz Truss, ciddi piyasa oynaklığına neden olan “hatalar” için özür dilemiş ancak, Başbakanın görevde ne kadar kalacağı konusunda İngiliz kamuoyunda tartışmalar başlamıştı.

Truss, bugün yaptığı açıklamada istifa ettiğini duyurdu.

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