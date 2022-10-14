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İngiltere’de posta servisi 10 bin kişiyi işten çıkaracak

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İngiltere'de posta servisi Royal Mail, devam eden grev ve iş dünyasındaki daralmalar nedeniyle ağustos ayına kadar 10 bin kişiyi işten çıkarma planlarını açıkladı.
İngiltere’de posta servisi 10 bin kişiyi işten çıkaracak

BBC’de yer alan habere göre, İngiliz posta ve kurye servisi, yaklaşık 6 bin kişinin işten çıkarılmasını içeren planın işçilere bildirilmeye başlanacağını duyurdu.

Şirketin devam eden grev eylemi ve iş dünyasındaki ekonomik sorunlar nedeniyle daha fazla daralmaya gitmesi bekleniyor.

Şu anda 140 bin kişiyi istihdam eden şirketin personel sayısı, ayrılan kişilerin yerine yenilerinin alınmaması, geçici personelin azaltılması ve fazla mesailerin azaltılması yoluyla ağustos ayına kadar 4 bin kişi daha düşürülecek.

Royal Mail’den yapılan açıklamada, şirketin bu yılki zararının 350 milyon sterline ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Söz konusu zarara 8 günlük eylemin “doğrudan etkisi” olduğu aktarılan açıklamada, şirketin zararının 450 milyon sterline ulaşabileceğine işaret edildi.

İletişim İşçileri Sendikası üyesi olan Royal Mail işçileri, ücret ve koşullarının geliştirilmesi talebiyle bu hafta toplam 19 gün sürecek bir grev serisi başlattı. Bir sonraki grev tarihi ise 20 ve 25 Ekim olarak belirlendi. 

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