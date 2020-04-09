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İngiltere'de Son 24 Saatte Can Kayıplarında Rekor Artış

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İngiltere'de Son 24 Saatte Can Kayıplarında Rekor Artış
İngiltere'de Son 24 Saatte Can Kayıplarında Rekor Artış

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 938 artarak 7 bin 97'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 938 ile Kovid-19 salgınında bir gün içindeki en fazla ölüm kaydedildi.

Toplam can kaybı 7 bin 97 olurken, Kovid-19 görülen vaka sayısı da 5 bin 492 artışla 60 bin 733'e çıktı.

Son 24 saatte 12 bin 959 kişiye daha test yapılırken, toplam test sayısı  232 bin 708'e yükseldi.

Bugünkü sayılara Londa'daki iki bölge ile Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda'nın verilerinin dahil olmadığı belirtildi.

Can kayıpları, son 7 günde 563, 569, 684, 708, 621, 439 ve 786 olarak gerçekleşmişti.

Kovid-19 testleri İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'un 27 Mart'ta pozitif çıkmıştı.

Başbakan Johnson, testi pozitif çıktıktan 10 gün sonra belirtiler devam ettiği için pazar akşamı hastaneye kaldırılmış, ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı. Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock iyileşmişti.

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