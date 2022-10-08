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İngiltere’de taciz skandalı: Bakan görevden alındı

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İngiltere'de kısa bir süre önce başbakan olan Liz Truss, Dış Ticaret Bakanı Conor Burns'ü görevden aldı.
İngiltere’de taciz skandalı: Bakan görevden alındı

Başbakanlık koltuğuna çok kısa bir süre önce oturan fakat göreve gelir gelmez Kraliçe II. Elizabeth’in ölümü ve Rusya-Ukrayna krizi başta olmak üzere birçok sorunla karşı karşıya kalan Liz Truss’ın kabinesinde bir çatlak daha oluştu…

İngiltere Dış Ticaret Bakanı Conor Burns hakkında çıkan taciz iddiaları sonrasında görevden alındı. İlk olarak İngiliz The Times gazetesinin ortaya çıkardığı skandalda Burns’ün yanında çalışan bir kişiye fiziksel taciz uyguladığı belirlendi. İddiaların ayyuka çıkmasıyla birlikte başlatılan soruşturma sonrasında Truss, Burns’ü görevden aldı.

Muhafazakar Parti’nin bir konferansı sonrasında bir otelin barında yaşanan olayın kabul edilemez olduğu belirtilirken Burns’ün Birmingham’daki Hyatt Regency isimli otelde elle taciz ettiği öğrenildi.

Burns’ün bir adamı elle taciz ettiği belirlenirken, 50 yaşındaki Burns’ün sözcüsü, “Soruşturmaya katkıda bulunmaya hazırız ve adını temize çıkarmak için çalışacak” ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, “Gelen şikayet üzerine başlatılan soruşturmada Başbakan, Conor Burns’ün hükümetteki görevini derhal bırakmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor” denildi. Truss’ın koltuğu devraldığı Boris Johnson’dan çok daha hızlı harekete geçtiği belirtilirken, 2010’dan beri Bournemouth West’in vekili olan Burns’ün, Johnson ile yakın çalıştığı da öğrenildi.

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