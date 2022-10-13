  • BIST 3.553,43
  • Altın 992.973
  • Dolar 18.5502
  • Euro 18.1092
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAİsrail-Lübnan deniz yetki alanları anlaşması bölge ve Avrupa için neden önemli?

İngiltere'de tedavi bekleyenlerin sayısı 7 milyona ulaştı

» »
İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi, hastanelerde tedavi olmak için bekleyen kişi sayısının 7 milyona ulaşarak, rekor seviyeye çıktığını duyurdu.
İngiltere'de tedavi bekleyenlerin sayısı 7 milyona ulaştı

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), İngiltere'de rutin tedavi için bekleyenlerin sayısının Temmuz 2022 sonunda 6,8 milyon kişi olarak kaydedildiğini, Ağustos 2022 sonunda ise bu rakamın yaklaşık yüzde 3 artış göstererek, 7 milyona ulaştığını açıkladı.

Ülkede 2 bin 646 kişinin ağustos sonunda rutin hastane tedavisine başlamak için 2 yıldan fazla süredir beklediğini ortaya koyan NHS, hastaların ambulans bekleme sürelerini de paylaştı.

Buna göre, hayati tehlike arz eden hastalıkları veya yaralanmaları olan kişilerden gelen çağrılar, ortalama 9 dakika 19 saniye beklerken, ortalama süre, bu tür olaylar için yapılan çağrılara yönelik belirlenen 7 dakika hedefini aştı.

Ülkede eylül ayında acil servislerde 12 saatten fazla bekleyenlerin sayısı 32 bin 776 kişiye ulaştı.

Öte yandan, ağustosta pratisyen hekimler tarafından 255 bin 55 hastayla rekor sayıda acil kanser sevki yapıldı ancak yalnızca yüzde 75,6'sı iki haftalık hedef süre içinde bir uzmana başvurabildi.

İngiltere'de geçen yıl yaklaşık 6 milyon kişinin hastanelerde tedavi olabilmek için sıra beklediği bildirilmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fitch’ten Britanya’ya ‘derin resesyon’ uyarısı11 Ekim 2022 Salı 08:39
  • Kraliçe'nin mirasında ‘aslan payı’ kimin? Tam 447 milyon dolar!10 Ekim 2022 Pazartesi 13:55
  • Prens William endişeli: Büyükanne demelerini istemiyor09 Ekim 2022 Pazar 15:32
  • İngiliz basını, Emine Erdoğan ve Brigitte Macron arasındaki yakınlığı yazdı08 Ekim 2022 Cumartesi 18:03
  • İngiltere’de taciz skandalı: Bakan görevden alındı08 Ekim 2022 Cumartesi 17:22
  • İngiltere’de bu kış günde üç saatlik elektrik kesintileri yaşanabilir07 Ekim 2022 Cuma 20:18
  • İngiltere’den tartışma yaratacak rapor06 Ekim 2022 Perşembe 16:05
  • Fitch, İngiltere’nin kredi notu görünümünü ‘negatif’e çevirdi06 Ekim 2022 Perşembe 13:29
  • İngiltere, Kuzey Denizi’ne savaş gemileri gönderdi05 Ekim 2022 Çarşamba 18:42
  • Kral oldu kiraya çıktı05 Ekim 2022 Çarşamba 10:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti