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İngiltere’nin başkenti Londra’da büyük bir Filistinlilere destek yürüyüşü yapıldı

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İngiltere’nin başkenti Londra’da büyük bir Filistinlilere destek yürüyüşü yapıldı.
İngiltere’nin başkenti Londra’da büyük bir Filistinlilere destek yürüyüşü yapıldı

BBC’nin Londra’nın Oxford Circus’ta bulunan merkezinden başlayan yürüyüşe binlerce kişi katıldı.

Yürüyüşün güvenliğini sağlamak için Londra emniyeti 1000’den fazla polis görevlendirdi.

Yürüyüş öncesi yapılan uyarılarda, Hamas’a destek veren mesajlara izin verilmeyeceği duyuruldu.

Filistin Dayanışma Kampanyası’nın düzenlediği yürüyüşte çok sayıda bayrak ve destek pankartı yer aldı.

Londra’nın kuzey batısında yaşayan Mike isimli bir protestocu, PA haber ajansına “Ortadaki bu adaletsizlik durumuna gerçekten inanamıyorum” mesajı verdi.

Yürüyüş öncesi BBC’nin merkez binası gece kırmızı boya ile zarar verildi.

Filistin bayrağı yasaklanmadı

Londra polisi, bu olayın protestocu gruplarla bir bağlantısı olduğuna ilişkin veri bulunmadığını açıklıyor.

Londra’nın yanında Manchester, Liverpool, Cambridge, Norwich ve Coventry kentlerinde de yürüyüşler organize edildi.

İngiliz polisi Cuma günü 22 yaşında bir kadını Hamas’ı destekleyen konuşması nedeniyle gözaltına aldı.

Brighton’da yaşanan olayda söz konusu kişinin terör yasalarına kapsamında gözaltına alındığı kaydedildi.

Hamas İngiltere tarafından terör örgütü olarak tanınıyor.

Hamas’a üye olduğu belirlenen kişiler veya örgüte destek çağrısı yapanlar, İngiltere yasaları kapsamında 14 yıl ceza alabilir.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, olası destek gösterileri hakkında işlem yapılacağı uyarısı yapmıştı.

İçişleri Bakanı Suella Braverman da Hamas’a destek verildiğinin belirlenmesi halinde polisten, “yasanın verdiği tüm gücü” kullanmasını istedi.

Londra polisi Filistin bayrağı sallanmasını ve Filistinlilere destek veren mesajların suç kapsamında olmadığını açıkladı.

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