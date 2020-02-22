İngiltere’ye yeni mavi pasaport geliyor

Avrupa Birliği’nden ayrılan İngiltere 30 yıl sonra yeniden mavi pasaporta geçiyor. İngiltere İçişleri Bakanlığı (Home Office) mart ayından itibaren yeni pasaportların kullanıma gireceğini açıkladı.
Brexit ile Avrupa Birliği üyeliğini bırakan İngiltere, uzun yıllardır kullanılan bordo pasaportlarını da yenisiyle değiştiriyor.
2 Mart 2020 itibariyle pasaport veya yenileme başvurusunda bulunanlara yeni mavi pasaport verilecek.
31 Ocak’tan beri alınan pasaportlarda rengini değiştirmedi, sadece Avrupa Birliği kelimeleri kaldırıldı.
Bordo pasaportu 2020 ortasına kadar verilmesi bekleniyor, 2020 ortalarından sonra pasaportlar tamamen maviye geçecek.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.