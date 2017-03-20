Colorware tarafından tasarlanan iPhone 7 Plus Retro Edition görücüye çıktı.

Apple kullanıcıları yeni bir iPhone modeline kavuştu. Nostalji sevenler için iPhone 7 Plus Retro Edition tanıtıldı.

Piyasadaki akıllı telefon modellerine yaptığı modifiyeler ile tanınan ColorWare, şimdi de iPhone 7 Plus için özel bir model geliştirdi.

Firma modelde, Apple'ın eski renkli logosunu kullandı ve eski tasarım modellerinden esinlendi.

iPhone 7 Plus'ın 256 GB'lık sürümü olan bu özel tasarımın teknik özellik bakımında Apple'ın modelinden hiçbir farkı bulunmuyor.

Retro serisin tek farkı yüksek fiyatı! Telefon 1899 dolar fiyat etiketine raflardaki yerini alacak.

ABD'de 256 GB'lık iPhone 7 Plus modelinin 969 dolar fiyat ile satıldığı düşünülürse nostaljinin bedelinin 1000 dolar olduğunu söylemek mümkün.