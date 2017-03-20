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iPhone 7 Plus Retro Edition görücüye çıktı

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iPhone 7 Plus Retro Edition görücüye çıktı
Colorware tarafından tasarlanan iPhone 7 Plus Retro Edition görücüye çıktı.

Apple kullanıcıları yeni bir iPhone modeline kavuştu. Nostalji sevenler için iPhone 7 Plus Retro Edition tanıtıldı.

Piyasadaki akıllı telefon modellerine yaptığı modifiyeler ile tanınan ColorWare, şimdi de iPhone 7 Plus için özel bir model geliştirdi.

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Firma modelde, Apple'ın eski renkli logosunu kullandı ve eski tasarım modellerinden esinlendi.

 

iPhone 7 Plus'ın 256 GB'lık sürümü olan bu özel tasarımın teknik özellik bakımında Apple'ın modelinden hiçbir farkı bulunmuyor.

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Retro serisin tek farkı yüksek fiyatı! Telefon 1899 dolar fiyat etiketine raflardaki yerini alacak.

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ABD'de 256 GB'lık iPhone 7 Plus modelinin 969 dolar fiyat ile satıldığı düşünülürse nostaljinin bedelinin 1000 dolar olduğunu söylemek mümkün.

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