İptal yok askı var!

YÖDAK’ın bazı üniversitelerle ilgili ‘iptal kararı’ ürettiğine ilişkin iddialara, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler’den yanıt geldi.

YÖDAK’ın bazı üniversitelerle ilgili ‘iptal kararı’ ürettiğine ilişkin iddialara, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler’den yanıt geldi.

Öztürkler yaptığı yazılı açıklamada, bahse konu üniversitelerle ilgili herhangi bir iptal kararı alınmadığını, sadece izinlerinin askıya alındığını kaydetti.

Kararı YÖDAK’ın kendisinin verdiğini ve ilgili üniversitelerin şu aşamada öğretime başlayacak durumda olmadığı kararına vardığını açıklayan Öztürkler, “Bir iptal kararı olmadığı için Bakanlığın yasal bir işlem yapması mümkün değildir” diyerek, YÖDAK’la yaptıkları telefon görüşmesinde, ilgili üniversitelerin şu an için gerekli şartları yerine getirmediğinin belirtildiğini kaydetti.

Öztürkler,“Askıya alınan üniversitelerin şartları yerine getirdikleri takdirde öğretime başlamak için sürece dahil olabilecekleri bakanlığımıza ifade edilmiştir” dedi.