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İran: Kuzey Irak'la sınırlar kapatılmadı

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İran: Kuzey Irak'la sınırlar kapatılmadı
İran Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Irak'la sınır kapılarının kapatıldığı haberini yalanladı.

Tahran'ın Kuzey Irak'la sınır kapılarını kapattığı haberine İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Kuzey Irak'la sınır kapılarının kapatıldığı haberlerinin asılsız olduğunu duyurdu. 

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, "Irak merkezi hükümetinin talebi üzerine Kürt bölgesiyle olan hava sahamızı kapattık ancak bildiğim kadarıyla bölgede yeni bir gelişme yaşanmadı" dedi.

"BİR SINIR KAPISI KAPATILDI" İDDİASI 
Pervezhan Sınır Kapısı Müdürü Ali Tevfik, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İran tarafının bu sabah Irak'ın Süleymaniye kentine açılan sınır kapısını kapattığını" belirtti.

Tevfik, sınır kapısının kapatılması nedeniyle ticari hareketliliğin ve geliş-gidişlerin durduğunu ifade etti.

İran haber ajansı Tasnim "acil koduyla" geçtiği haberinde, İran'ın Kuzey Irak'la sınır kapılarını kapattığını iddia etmişti. 

İran ile IKBY arasında petrol ve ticari ürün geçişinin sağlandığı üç sınır kapısı bulunuyor.

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