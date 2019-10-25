  • BIST 100.216
  • Altın 278,883
  • Dolar 5,7628
  • Euro 6,3918
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

İran medyasından Erdoğan'a: Darbeden sayemizde kurtulduğunu unutmuş görünüyor

»
İran medyasından Erdoğan'a: Darbeden sayemizde kurtulduğunu unutmuş görünüyor
İran medyasından Erdoğan'a: Darbeden sayemizde kurtulduğunu unutmuş görünüyor

İranlı gazete, "Erdoğan Temmuz 2016’da Batılı ve Arap devletler onu devirme arayışındayken askeri darbeden İran istihbaratının yardımı sayesinde kurtulduğunu unutmuş görünüyor" dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rusya ziyareti öncesi havalimanında, Suriye’deki harekata gelen tepkilerle ilgili olarak Tahran yönetimine yönelik sarfettiği sözler İran medyasında tepkiyle karşılandı.

Erdoğan burada yaptığı açıklamada İran’ı “ihanet”le suçlamış ve “Maalesef İran’dan çatlak sesler çıkıyor. Başta sayın Ruhani olmak üzere bunları susturmaları gerekirdi. Soçi mutabakatının 3 tane üyesiyiz. Biz bu süreci nasıl yürüteceğiz? Üyeler birbirine bu şekilde ihanet eder mi? Ben kendilerini ciddi manada kınıyorum.” demişti.

İran’da yayın yapan Cumhur-i İslami gazetesi, Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov’un “Türkiye’nin Suriye topraklarında varlığını devam ettirmesi için Moskova’dan değil, Şam’dan izin alması gerekiyor” sözlerini aktardı. Gazete, Rusya’dan gelen bu tepkilerin Erdoğan’da umutsuzluğa yol açtığını ve Rusya’dan ülkesine “çaresizlik içinde” döndüğünü savundu.

Al Monitor’ün aktardığı habere göre İran Devrim Muhafızları’na yakın muhafazakar Javan gazetesiyse, Erdoğan’ın “diplomatik olmayan bir dile” başvurarak Trump’ın yolundan gittiği yorumunu yaptı.

Türkiye’de 15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe girişimine de göndermede bulunan İranlı gazete, “Söylemine bakılırsa Erdoğan Temmuz 2016’da Batılı ve Arap devletler onu devirme arayışındayken askeri darbeden İran istihbaratının yardımı sayesinde kurtulduğunu unutmuş görünüyor” ifadelerine yer verdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İmamoğlu'ndan kayyım atamaları ve tutuklamalara tepki24 Ekim 2019 Perşembe 18:30
  • Trump: Türkiye taahhütlerine uymazsa felç edici yaptırımlar uygulayabiliriz24 Ekim 2019 Perşembe 09:37
  • Van depreminin 8. yıl dönümünde Erciş'te anma töreni23 Ekim 2019 Çarşamba 21:14
  • Babadan 15 yaşındaki kızına cinsel istismar23 Ekim 2019 Çarşamba 21:12
  • 91 yaşındaki dilencinin üzerinden 2 bin 500 lira çıktı23 Ekim 2019 Çarşamba 21:07
  • Polis yelekli kişi CHP’li Özkan’ı tehdit etti; Emniyet: Teşkilattan değil23 Ekim 2019 Çarşamba 21:04
  • Erdoğan’ın maaşına 2020’de 7 bin lira zam23 Ekim 2019 Çarşamba 18:20
  • Müge Anlı'ya çıkıp karısını arayan adam, eşini yakarak öldürmüş23 Ekim 2019 Çarşamba 18:12
  • "RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin 60 bin TL maaş alıyor, 'Bana küçük reis deyin' diyor"23 Ekim 2019 Çarşamba 18:12
  • Rusya: Türkiye’ye 72 uçakla gönderilen S-400 sevkiyatı beklenenden erken tamamlandı, yeni S-400’ler için görüşmeler sürüyor23 Ekim 2019 Çarşamba 16:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti