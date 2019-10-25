İran medyasından Erdoğan'a: Darbeden sayemizde kurtulduğunu unutmuş görünüyor

İranlı gazete, "Erdoğan Temmuz 2016’da Batılı ve Arap devletler onu devirme arayışındayken askeri darbeden İran istihbaratının yardımı sayesinde kurtulduğunu unutmuş görünüyor" dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rusya ziyareti öncesi havalimanında, Suriye’deki harekata gelen tepkilerle ilgili olarak Tahran yönetimine yönelik sarfettiği sözler İran medyasında tepkiyle karşılandı.

Erdoğan burada yaptığı açıklamada İran’ı “ihanet”le suçlamış ve “Maalesef İran’dan çatlak sesler çıkıyor. Başta sayın Ruhani olmak üzere bunları susturmaları gerekirdi. Soçi mutabakatının 3 tane üyesiyiz. Biz bu süreci nasıl yürüteceğiz? Üyeler birbirine bu şekilde ihanet eder mi? Ben kendilerini ciddi manada kınıyorum.” demişti.

İran’da yayın yapan Cumhur-i İslami gazetesi, Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov’un “Türkiye’nin Suriye topraklarında varlığını devam ettirmesi için Moskova’dan değil, Şam’dan izin alması gerekiyor” sözlerini aktardı. Gazete, Rusya’dan gelen bu tepkilerin Erdoğan’da umutsuzluğa yol açtığını ve Rusya’dan ülkesine “çaresizlik içinde” döndüğünü savundu.

Al Monitor’ün aktardığı habere göre İran Devrim Muhafızları’na yakın muhafazakar Javan gazetesiyse, Erdoğan’ın “diplomatik olmayan bir dile” başvurarak Trump’ın yolundan gittiği yorumunu yaptı.

Türkiye’de 15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe girişimine de göndermede bulunan İranlı gazete, “Söylemine bakılırsa Erdoğan Temmuz 2016’da Batılı ve Arap devletler onu devirme arayışındayken askeri darbeden İran istihbaratının yardımı sayesinde kurtulduğunu unutmuş görünüyor” ifadelerine yer verdi.