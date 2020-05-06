  • BIST 99.066
  • Altın 391,111
  • Dolar 7,1481
  • Euro 7,7280
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

İran’da 5,1 büyüklüğünde deprem

» »
İran’da 5,1 büyüklüğünde deprem
İran’da 5,1 büyüklüğünde deprem

İran’ın batısındaki Loristan eyaletine bağlı Firuz Abad kentinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Loristan eyaletine bağlı Firuz Abad kenti olan 5,1 büyüklükteki deprem, yerel saatle 12.37’de kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsrail Savunma Bakanı Bennett: "yeni stratejimiz İran'ı Suriye'den çıkarmak"29 Nisan 2020 Çarşamba 10:36
  • Lübnan'da kötüleşen ekonomiyi protesto edenler bankaları ateşe verdi28 Nisan 2020 Salı 14:49
  • Uyuşturucu kaçakçıları koronavirüs için tıbbi malzeme yardımını kullanıyor28 Nisan 2020 Salı 14:29
  • İdlib’de Ateşkesten Sonra Evine Dönen Sivillerin Sayısı 216 Bin 500'e Ulaştı28 Nisan 2020 Salı 12:50
  • Akdeniz ittifakı genişliyor: Sırada Tunus, Libya ve Azerbaycan var27 Nisan 2020 Pazartesi 13:59
  • İsrail bazı işyerlerinin kapılarını yeniden açmasına izin verdi26 Nisan 2020 Pazar 13:02
  • İran'da Ramazan: Camilerin yeniden açılması tartışılıyor25 Nisan 2020 Cumartesi 15:48
  • Yemen’deki Husiler “ateşkes yok” açıklaması yaptı25 Nisan 2020 Cumartesi 11:37
  • Koronavirüs salgınında günlük ölü sayısı düştü, İran park ve bahçeleri açtı23 Nisan 2020 Perşembe 17:50
  • İran Devrim Muhafızları: Gemilerimizin tehdit edilmesi halinde ABD savaş gemilerini vuracağız23 Nisan 2020 Perşembe 16:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti