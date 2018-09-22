İran'ın Ahvaz kentinde askeri geçit törenine saldırı

İran çapında Kutsal Savunma Haftası dolayısıyla düzenlenen askeri törenlerin Huzistan ayağı kana bulandı.
8 yıl süren Irak-İran savaşının bitişinin yıldönümünün anıldığı törenlere eyalet başkenti Ahvaz'da militanlar baskın düzenledi.
Gelen haberlere göre askeri üniforma giymiş yaklaşık 4 militan, töreni izleme bölümünün arkasından askerlere ateş açtı.
Saldırı yaklaşık 10 dakika sürdü.
Süratle olay yerine gelen ambulanslarla kurbanlar hastaneye kaldırıldı.
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