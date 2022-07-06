İskele Belediyesi Kurban Bayramı’na Hazır

Vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için tüm tedbirlerini alan İskele Belediyesi’nde bayram süresince temizlik, defin ve su işleri birimi kesintisiz hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşların sağlıklı kurban kesmesine olanak sağlamak için İskele Belediye Mezbahası birinci gün olan 9 Temmuz Cumartesi ve ikinci gün olan 10 Temmuz Pazar günü 08.00-16.00 saatleri arasında açık olacak, mezbahaya maskesiz girişlere izin verilmeyecek. İskele Belediyesi Halk Plajı’nda bulunan Babutsa Büfe bayram süresince açık kalacak, Piknik alanında bulunan İskele Belediyesi Piknik Restoran ise bayramın birinci günü hariç her gün hizmet verecek. İskele Belediyesi’nin katkılarıyla Festivalciler Derneği tarafından 8-17 Temmuz tarihleri arasında Halk Plajı’na kurulacak Bayram Panayırı Lunaparkın da açılış saatleri olan 18.00-01.00 saatleri arasında gezilebilecek. Öte yandan İskele Belediyesi Zabıta Birimi de hem panayır yerinde devriye gezecek hem de bayram süresince on-call hizmet verecek. Vatandaşlar herhangi bir sorun bildirimi için 0548 810 11 16 numaralı ALO ZABITA hattına ulaşabilecek. Bayram süresince İskele Belediyesi’ne de 0548 810 11 77 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

BELEDİYE MEZBAHASI 1. VE 2. GÜN 08.00-16.00 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK

İskele Belediyesi, vatandaşların sağlıklı kurban kesmesine olanak sağlamak için Mezbahayı birinci gün olan 9 Temmuz Cumartesi ve ikinci gün olan 10 Temmuz Pazar günü 08.00-16.00 saatleri arasında açık tutacak. Vaka sayılarında yaşanan artış üzerine mezbahaya gelecek vatandaşların maskesiz girişlerine izin verilmeyecek. İskele Belediyesi’ne ait Mezbahaya ulaşmak isteyenler 0548 810 11 62 numaralı telefondan Firuz Aykan’ı arayabilecek.

MEZBAHA İÇİN KARARLAR ALINDI

· İskele Belediyesi Mezbahasında Kurban Bayramı için hayvan kesimleri 09 - 10 Temmuz 2022 tarihlerinde 08:00 - 16:00 saatleri arasında yapılacak.

· İskele Belediyesi Mezbahasına maskesiz girişlere izin verilmeyecek.

· İskele Belediyesi Mezbahasında görev alacak hayvan kesim görevlisi kişiler, sağlık karnelerini görevli Zabıta Memuruna ibraz edecek.

· İskele Belediyesi Mezbahasında et parçalama işlemi yapılmayacak. İçeriye kurban sahibi yalnızca 1 kişi alınacak.

· Kurbanlar, sahiplerinin Belediye Zabıta Memurundan alacağı sıra numaralarına göre hayvan kesim görevlileri tarafından kesilecek.

· İskele Belediyesi Mezbahası 11 - 12 Temmuz 2022 tarihlerinde kapalı olacak.

TEMİZLİK, SU VE DEFİN İŞLEMLERİ KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK

İskele Belediyesi; halka hizmet anlayışı çerçevesinde tatil günlerinde herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için önlemlerini aldı. Bayram tatili süresince İskele Belediyesi Temizlik İşleri Birimi, Su İşleri Birimi ve Defin İşleri Birimi kesintisiz hizmet verecek. İskele ve köylerinde rutin temizlik işlerine devam edecek olan birime, sorun yaşanması durumunda 0548 810 11 05 numaralı telefondan ulaşılabilecek. Herhangi bir arıza ya da kesinti durumunda ise Su İşleri Birimi’ne 0548 810 11 09 numaralı telefondan Birim Sorumlusu Sabri Kurukafa’ya ya da 0548 810 12 29 numaralı telefondan Teknik Sorumlu Veli Çağakanlı’ya, Cenaze-defin işleri ve genel sorun bildirimi için ise Ustabaşı Cengiz Er’e 0548 810 11 05 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

BABUTSA HER GÜN AÇIK, PİKNİK RESTORAN 1. GÜN KAPALI OLACAK

İskele Belediyesi Halk Plajı’nda bulunan Babutsa Büfe, 4 gün sürecek bayram süresince de açık olacak. Yine İskele Belediyesi’ne ait, Piknik Alanı’nda bulunan Piknik Restoran ise bayramın birinci günü hariç diğer günler hizmet vermeye devam edecek.

BAYRAM PANAYIRI İSKELE 8-17 TEMMUZ’DA HALK PLAJI’NDA

İskele Belediyesi’nin katkı koyduğu Festivalciler Derneği’nin, İskele Belediyesi Halk Plajı’nda düzenleyeceği Bayram Panayırı da 8-17 Temmuz tarihleri arasında kurulacak. Bayram Panayırı, lunaparkın da açılış-kapanış saatleri olan 18.00-01.00 saatleri arasında gezilebilecek.

ŞİKÂYETLER İÇİN ALO ZABITA DEVREDE OLACAK

ZABITA, BAYRAM YERİNDE DEVRİYE GEZECEK

İskele Belediyesi Zabıta Birimi de İskele Belediyesi Halk Plajı’nda kurulacak bayram panayırı süresince 17.00-01.00 saatleri arasında devriye gezecek. Zabıta ayrıca on-call hizmet verecek. İskele ve köylerinde yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluk durumunda, Alo Zabıta, bayramda da aktif olacak. Vatandaşlar gördükleri herhangi bir olumsuzluğu ya da şikâyet ve önerilerini Alo Zabıtadan Zabıta Amiri Bilal Dericioğlu’na 0548 810 11 16 numaralı telefondan ya da WhatsApp üzerinden ulaşabilecekler.

İskele Belediyesi’ne Bayram tatili süresince ulaşılabilecek telefon numaraları:

Genel sorun: 0548 810 11 77

Ustabaşı/ Defin/Temizlik:0548 810 11 05

Su İşleri: 0548 810 11 09/ 0548 810 12 29

Alo Zabıta: 0548 810 11 16

İskele ’de acil durumlar için kullanılacak diğer numaralar ise şöyle;

Orman Yangın: 177

Polis İmdat: 155

Acil Servis: 112

Yangın: 199

İskele Polis Müdürlüğü:371 23 33

İskele Sağlık Merkezi: 371 23 19