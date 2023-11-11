İskele Belediyesi Topçuköy 2. Bal Festivali bugün yapılıyor

Topçuköy 2'nci Bal Festivali yarın Topçuköy’de düzenleniyor. İskele Belediyesi'nin katkılarıyla saat 10.00’da başlayacak festival, gün boyu devam edecek.
Stantlar, halk dansları gösterileri ve çocuk oyun alanında eğlencelerin de yer alacağı festivalde, Grup Otantik, Retro Çalgıcıları, Çağdaş Aydaş, Grup Traffic ve Yahya konser verecek.
Yoğun katılımla gerçekleştirilmesi beklenen festival, bal satışları ve tanıtımları da yer alacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.