  • BIST 7771.34
  • Altın 1776.478
  • Dolar 28.5374
  • Euro 30.5174
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAİsrail'in saldırılarında 10 bin 812 Filistinli hayatını kaybetti

İskele Belediyesi Topçuköy 2. Bal Festivali bugün yapılıyor

» »
İskele Belediyesi Topçuköy 2. Bal Festivali bugün saat 10.00’da başlayacak ve tüm gün devam edecek.
İskele Belediyesi Topçuköy 2. Bal Festivali bugün yapılıyor

Topçuköy 2'nci Bal Festivali yarın Topçuköy’de düzenleniyor. İskele Belediyesi'nin katkılarıyla saat 10.00’da başlayacak festival, gün boyu devam edecek. 

Stantlar, halk dansları gösterileri ve çocuk oyun alanında eğlencelerin de yer alacağı festivalde, Grup Otantik, Retro Çalgıcıları, Çağdaş Aydaş, Grup Traffic ve Yahya konser verecek. 

Yoğun katılımla gerçekleştirilmesi beklenen festival, bal satışları ve tanıtımları da yer alacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele bölgesindeki ilkokullarda “Koruyucu Omurga Sağlığı” eğitimleri tamamlandı30 Ekim 2023 Pazartesi 10:00
  • Dikkat! İskele-Ercan ana yolu kapatıldı29 Ekim 2023 Pazar 18:00
  • İskele Yarköy'de ev yangını çıktı29 Ekim 2023 Pazar 13:11
  • İskele’de Farkındalık Yaratıldı28 Ekim 2023 Cumartesi 11:42
  • İskele Çemberi-Lefkoşa arasında gidiş yönünde Pazar günü çalışma yapılacak27 Ekim 2023 Cuma 18:06
  • Tuzluca kavşağı ile Kalecik kavşağı arasında asfaltlama yapılacak22 Ekim 2023 Pazar 12:41
  • Karpaz'da Kanunsuz Avlanmak22 Ekim 2023 Pazar 09:57
  • İskele'de Hırsızlık: Cam ve Alüminyum Raf Dolapları Çalındı.19 Ekim 2023 Perşembe 13:58
  • Yarın ve Cuma Günü İçin Hava Tahminleri: Yağışlı Günler Bekleniyor18 Ekim 2023 Çarşamba 14:40
  • Hırsızlık ve Mülke Tecavüz Olayı: Soruşturma Başlatıldı18 Ekim 2023 Çarşamba 11:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti