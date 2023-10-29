İskele Yarköy'de ev yangını çıktı

28.10.2023 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Yarköy’de bulunan Veysel KAYMAKCI’ya ait ikametgahın bahçesinde bulunan yardımcı oda içerisinde, muhtemelen yufka ekmek yapmak için yakılan odun ocağından atılan kıvılcımların yerdeki şilte ve halıyı ateşlemesi sonucu yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, oda içerisindeki ahşap dolap ile mutfak dolabı, aleminyum kapı ile pencere, çocuk salıncağı, bisiklet, muhtelif sayıda beyaz eşya ve odanın tavan kısmındaki 14 adet kalas tahta yanarak zarar görürken, yine tavan kısmındaki 15 adet trapez saç ise çıkan ısı ve dumandan dolayı zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.