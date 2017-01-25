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İskele'de Minibüs devrildi: 7 öğrenci yaralı!

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İskele'de Minibüs devrildi: 7 öğrenci yaralı!
İskele – Lefkoşa Anayolu’nda Sınırüstü köyü civarında meydana gelen kazada 6 öğrenci yaralandı...

Detay Kıbrıs’ın Polis Basın Subaylığı’ndan edindiği bilgilere göre, İskele'den Sınırüstü istikametine doğru ilerleyen minibüsün, dikkatsizlik sonucu bariyerlere çarparak yan devrildiği ve yol boyunca sürüklenerek durabildiği öğrenildi.

Araçta yolcu olarak bulunan Lise ve Ortaokul öğrencilerinden 6’sının yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı, ufak tefek sıyrıklarla kazadan kurtuldukları kaydedildi.

Araç şoförü Maşallah Menekşe'nin ise kazadan yara almadan kurtulduğu kaydedildi. 

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor…

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İşte İskele'deki kazada yaralıların isimleri

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