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İspanyol kaleci De Gea, 12 yıldır formasını giydiği Manchester United'dan ayrıldı

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İspanyol kaleci David de Gea, İngiltere Premier Lig takımı Manchester United'dan ayrıldığını açıkladı.
İspanyol kaleci De Gea, 12 yıldır formasını giydiği Manchester United'dan ayrıldı

12 yıldır Manchester ekibinin kalesini koruyan De Gea, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şimdi yeni bir meydan okumanın, yeni bir takımda kendimi zorlamanın tam zamanı." dedi.

2011 yılında Atletico Madrid'den transfer edilen 32 yaşındaki deneyimli kaleci, "Sevgili Sir Alex Ferguson beni bu kulübe getirdiğinden beri çok şey başardık. Bu formayı her giydiğimde gurur duydum. Takıma liderlik etmek, dünyanın en büyük kulübünü temsil etmek çok az futbolcunun elde edeceği bir onurdu. Manchester her zaman kalbimde olacak." ifadelerini kullandı.

Manchester United ile 545 maça çıkan De Gea, birer kez Premier Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Federasyon Kupası, iki kez de Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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