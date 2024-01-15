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İsrail ABD’ye ‘yüksek yoğunluklu savaşa’ devam edeceğini iletti

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İsrail’in, sivil ölümlerinin azaltılması baskısına rağmen ABD’ye ‘yüksek yoğunluklu’ saldırılarına devam edeceğini ilettiği bildirildi.
İsrail ABD’ye ‘yüksek yoğunluklu savaşa’ devam edeceğini iletti

The Washington Post (WP), ‘ABD’nin İsrail üzerindeki baskısına rağmen Gazze’deki ölü sayısı yüksek olmaya devam ediyor’ başlıklı haberinde, Biden yönetiminin İsrail’in ABD’nin itirazlarını dinlemediği sonucuna vardığı belirtildi.

AA’nın aktardığına göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in kasım sonunda İsrail’e yaptığı ziyarette, sivil ölümlerin azalması ve insani yardımın keskin bir şekilde artmasının zorunlu olduğunu söylediği kaydedildi.

Blinken’ın İsrailli yetkililere aralık sonuna kadar ‘düşük yoğunluklu bir savaşa geçilmesi’ ve ‘aşırı agresif bombalama ve kara saldırıları yerine üst düzey Hamas yetkililerinin hedef alınması’ için baskı yaptığı aktarıldı.

Haberde, ismi açıklanmayan bir ABD’li yetkilinin, İsraillilerin Gazze güneyinde tüm bu yeni adımları atacaklarını söylediği vurgulanırken, aradan geçen altı hafta sonra İsrail’in saldırılarının yoğunluğunun azalmadığına dikkat çekildi.

İsrail’in ABD’li yetkililerle son görüşmelerde, Gazze’deki ‘yüksek yoğunluklu savaşı’ ocak boyunca da sürdüreceğini açık bir şekilde ilettiği belirtilen haberde, Biden yönetiminin İsrail’in ‘savaşı nasıl yürüttüğü konusunda anlamlı bir etki oluşturmada yetersiz veya isteksiz göründüğü’ de ifade edildi.

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