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İsrail, Gazze'de elektrik hatlarına 80 milyon dolarlık zarar verdi

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İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 33 gündür düzenlediği yoğun saldırılarda, elektrik sektörüne verdiği zararın 80 milyon dolar olduğu duyuruldu.
İsrail, Gazze'de elektrik hatlarına 80 milyon dolarlık zarar verdi

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Maruf, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın gün içinde açıkladığı verileri tekrarlayarak, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın 10 bin 569 kişiyi öldürdüğünü, 26 bin 475 kişiyi de yaraladığını söyledi.

İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazında kalanların olduğunu belirten Maruf, 3 binden fazla kişi hakkında kayıp bildiriminde bulunulduğunu aktardı.

İsrail'in iddia ettiği güvenlik koridoru ve güvenli alan yok

Maruf, Gazze kenti ve kuzey bölgelerinden, İsrail'in "güvenli" olduğunu iddia ettiği Gazze Şeridi'nin güneyine giden 1050 kişinin İsrail saldırılarında öldürüldüğünü kaydetti.

İsrail'in son saldırılarında ölenlerin neredeyse yarısının Gazze Şeridi'nin güneyinden olduğunu aktaran Maruf, İsrail'in iddia ettiği güvenlik koridoru veya güvenli alanın bulunmadığının altını çizdi.

Maruf, İsrail'in sağlık hizmetlerine yönelik saldırılarına ilişkin, 120 sağlık kurumunun hedef alındığını, 18 hastane ile 40 sağlık ocağının hizmet dışı kaldığını ve 45 ambulansın da kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı, İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde toplamda 40 bin konutu kapsayan 10 bin 200 binanın yıkıldığını, 222 bin konutun zarar gördüğünü duyurdu.

Maruf, İsrail saldırılarında 88 hükümet tesisinin yıkılmasının yanı sıra üniversite ve belediye binaları, banka şubesi gibi kamu hizmeti binasının da yıkıldığını aktardı.

İsrail saldırılarında zarar gören okul sayısının 238'e çıktığını belirten Maruf, bunlardan 60'ının hizmet dışı kaldığının altını çizdi.

Maruf, İsrail'in ibadethaneleri hedef aldığını belirterek, 66 caminin tamamen yıkıldığını, 145 cami ile 145 kilisenin de zarar gördüğünü söyledi.

Gazze Şeridi'nde elektrik alanındaki hasar 80 milyon dolar

Gazze Şeridi'nde elektrik hattının ciddi bir şekilde zarar gördüğüne vurgu yapan Maruf, alçak ve orta gerilim düzeyinde 235 kilometrelik elektrik şebekesinde hasarın meydana geldiğini ifade etti.

Maruf, 3 elektrik şirketinin genel merkezinin yıkıldığını belirterek, Gazze Şeridi'nde elektrik alanında meydana gelen hasarın ilk belirlemelere göre 80 milyon dolar olduğunu aktardı.

İsrail'in hastaneleri hedef aldığını hatırlatan Maruf, Gazze kenti ve kuzeydeki hastanelerin alınan tüm önlemlere rağmen, saldırılar ve yakıt yetersizliği nedeniyle kısa sürede hizmetlerini durdurmak zorunda kalacağını belirtti.

Maruf, "Gazze ve kuzey bölgelerinde yaşayan, tıbbi bakımdan mahrum kalacak, onlara hizmet verecek bir sağlık sisteminin olmayacağı 900 bin kişiden bahsediyoruz." dedi.

Gazze Şeridi nüfusunun yüzde 70'inin yerinden edildiğine dikkati çeken Maruf, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) çalışmalarını durdurduğu bölgelere atıfta bulunarak sorumluluklarını yerine getirmediğini sözlerine ekledi.

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