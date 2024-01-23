İsrail ordusu, Pazartesi günü Gazze'de 24 askerin öldüğünü açıkladı

İsrail ordusu, Gazze’de sürdürdükleri kara harekatında Pazartesi günü 24 askerinin öldüğünü duyurdu. Bu, İsrail ordusunun Gazze'de kara harekatına başladığından bu yana bir günde verdiği en büyük kayıp olarak kayıtlara geçti.

İsrail ordusu, Gazze’de sürdürdükleri kara harekatında Pazartesi günü 24 askerinin öldüğünü duyurdu. Bu, İsrail ordusunun Gazze'de kara harekatına başladığından bu yana bir günde verdiği en büyük kayıp olarak kayıtlara geçti.

Askerlerin 21'inin bir patlamada öldüğü duyuruldu.

Ordu sözcüsü Daniel Hagari, ilk belirlemelere göre askerlerin içinde bulundukları binaların yakınındaki bir tankın roketatarla hedef alındığını söyledi.

İsrail güçlerinin yıkmak için yerleştirdiği mayınların patlaması sonucu binaların da çöktüğünü belirten Hagari, 21 askerin ölümüyle sonuçlanan olayın ayrıntılarının araştırıldığını açıkladı.

Pazartesi günü Gazze'nin güneyinde yaşanan başka bir saldırıda da üç İsrail askerinin öldüğü belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, X hesabında (eski adıyla Twitter) yaptığı paylaşımda, "Kahramanlarımız adına, hayatlarımız uğruna, mutlak zafere kadar savaşmayı bırakmayacağız" diye yazdı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda kendileri için çok zor bir sabah olduğunu dile getirdi ve bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Hamas’ın 7 Ekim’de 1300 kişi öldürdüğü ve yaklaşık 250 kişiyi rehin aldığı saldırılarının ardından İsrail, Gazze’ye yönelik ağır bir saldırı başlattı.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’na göre, İsrail’in bu harekatında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 25 binden fazla kişi öldürüldü.