İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 16 hastane ve 34 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı

Gazze'deki hükümet, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 16 hastane ile 34 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığını duyurdu

Hükümetin Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği yoğun saldırıların, sağlık kurumlarında neden olduğu yıkım ve hasarın yanı sıra sağlık sistemindeki çöküşe ilişkin bilgi verildi.

Gazze Şeridi'nde hastanelerin yarısının, sağlık merkezlerinin yüzde 62'sinin hizmet dışı kaldığı kaydedilen açıklamada, 16 hastane ile 34 sağlık merkezinde hizmetin durduğu bildirildi.

İsrail'in saldırılara başladığı ilk günden itibaren hastanelere her bir dakika bir yaralı getirildiği, her bir saatte ise 15 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Beyt Hanun, Ed-Durra, El-Yemen es-Said, Uluslararası Göz Hastanesi, Hasta Dostluk, Hamed, Hayfa, Muslim Göz, El-Kerame, El-Hayat, St John Göz, Yafa, Türk-Filistin Dostluk, El-Vefa, Kamu Hizmeti, Dar es-Selam hastanelerinin hizmet dışı kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca hizmet dışı kalan 34 sağlık merkezinin ise Maskat Cibaliya, Cemile el-Aşi, El-Attara, Eş-Şeva Beyt Hanun, Uzbetu Beyt Hanun, Beyt Lahiya eş-Şeyma, Ebu Şubbak, Es-Surani, El-Kubbe, Eş-Şati, Fiziksel Engelliler, Ata Habib, Er-Rimal, Subhatu el-Harazin, El-Fellah, El-Hurriyye, Ez-Zeytun, Maskat Şucaiyye, El-Heda, Eski El-Bureyc, Haker el-Cami, Kaynak, Es-Selga, El-Bereke, El-Miğraga, El-Havalide, Maskar Gizan en-Neccar, Yeni Absan, Huzaa, Halidiyye el-Ağa, Ez-Zine, Büyük Absan, Eş-Şevke, Eş-Şabura olduğu belirtildi.

İsrail, Gazze'ye saldırılarında hastaneleri de hedef aldı

İsrail savaş uçakları, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye saldırılarında hastaneleri de hedef aldı.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi, Nasr Çocuk Hastanesi, El-Ehli Baptist ve Er-Rantisi hastanelerini de vurdu.

Bunun yanı sıra İsrail ordusu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Bu saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonlarındaki çatışmalarda ölen asker sayısı 33'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda ise 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.