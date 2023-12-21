  • BIST 7677.14
  • Altın 1907.165
  • Dolar 29.1496
  • Euro 31.9916
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAHerzog'un mesajının ardından Haniye, Mısır'a gitti: İsrail ile Hamas arasında yeni "geçici ateşkes" sinyali

İsrail'e silah satan İngiltere, "savaş suçlarına ortak olmak"la eleştiriliyor

» »
İngiltere'de insan hakları örgütleri ve bağımsız kuruluşlar, Gazze'de uluslararası insancıl hukuku ihlal eden İsrail'e silah satışını durdurmadığı gerekçesiyle İngiltere'yi "İsrail'in savaş suçlarına ortak olmakla" eleştiriyor.
İsrail'e silah satan İngiltere, "savaş suçlarına ortak olmak"la eleştiriliyor

İngiltere merkezli Küresel Hukuki Eylem Ağı (GLAN) adlı kuruluş ile Ramallah merkezli insan hakları örgütü Al-Haq, İngiltere aleyhine, uluslararası hukuku ve yasaları ihlal, İsrail'e silah satışlarının askıya alınması yönündeki talepleri göz ardı ettiği gerekçesiyle yasal işlem başlattı.

Al-Haq ve GLAN, İsrail'e yönelik silah satışlarının askıya alınmasına ilişkin yazılı taleplerinin sürekli olarak görmezden gelinmesi üzerine Yüksek Mahkemeye İngiltere aleyhine başvurdu.

Başvuruda, İsrail'in sivillere, sivil altyapıya, sivillerin sığındığı hastane, fırın, okul gibi yapılara, gıda depolarına, su rezervlerine saldırıları ile zorla yerinden etme ve açlığa mahkum etme gibi politikalarına ilişkin detaylar paylaşıldı.

İngiltere merkezli "Uluslararası Filistinliler için Adalet Merkezi (ICJP)" adlı bağımsız kuruluş ile "Silah Ticaretiyle Mücadele Kampanyası (CAAT)" adlı sivil toplum kuruluşu da girişime destek verdiğini açıkladı.

ICJP Hukuk İşleri Sorumlusu Dania Abu Elhaj ile CAAT Savunuculuk Sorumlusu Katie Fallon, Gazze'de İsrail'in uluslararası hukuk ihlalleri ve savaş suçlarına ortak olmakla eleştirilen İngiltere aleyhine başlatılan yasal süreç hakkında  değerlendirmelerde bulundu.

"Suç ortaklığı, savaş suçlarına yardım ve yataklık etmektir"

ICJP yetkilisi Elhaj, İngiltere'nin 2015'ten bu yana İsrail'e savaş uçakları, füzeler, tanklar, hafif silahlar ve mühimmat için gerekli bileşenler dahil en az 474 milyon sterlin değerinde askeri ihracata lisans verdiğini ifade etti.

İsrail'in Gazze bombardımanında kullandığı F-35 uçaklarının bileşenlerinin yaklaşık yüzde 15'inin İngiltere tarafından sağlandığına işaret eden Elhaj, "F-35 uçakları, şu anda Gazze'de sivil altyapıyı ve evleri bombalayarak binlerce masum Filistinli sivilin ölümüne neden oluyor." dedi.

"İngiltere'den İsrail'e herhangi bir destek sağlamamasını talep ediyoruz"

ICJP Hukuk İşleri Sorumlusu Elhaj, ICJP tarafından desteklenen Al-Haq ve GLAN'ın, İngiltere ve İsrail arasındaki Stratejik Silah Ruhsatlandırma Kriterleri için yasal inceleme sürecinin başlamasını talep ettiğini hatırlattı.

Elhaj, "İngiltere'den İsrail'e yönelik Stratejik Silah Lisanslama Kriterlerini gözden geçirmesini ve işletmelerinin Filistin halkına karşı işlenen suçları kolaylaştırmak için savaş uçaklarında veya silahlarda kullanılan maddi destek veya bileşenlerden herhangi birini sağlamamasını talep ediyoruz." dedi.

"İngiltere, şu anda Gazze'de yaşanan cehenneme katkıda bulunuyor"

CAAT Savunuculuk Sorumlusu Katie Fallon da İngiltere'nin İsrail'e hem askeri hem de siyasi destek verdiğini vurgulayarak "İngiltere, ölüm saçan bombalarda kullanılan bileşenler ve diğer farklı ekipmanla şu anda Gazze'de yaşanan cehenneme maddi ve fiili olarak katkıda bulunuyor ancak bu askeri destek, (İsrail'e) siyasi desteğin de göstergesidir." dedi.

"Uluslararası insancıl hukuk ihlallerine suç ortaklığı yapmak, Gazze'deki dehşete suç ortaklığı yapmaktır"

Fallon, CAAT'ın çağrısının, derhal ateşkes yapılması ve silah ihracatının durdurulması olduğunu dile getirerek "Bence açıkça belirtmemiz gereken bir diğer husus da eğer bir hükümet uluslararası insancıl hukuk ihlallerine suç ortaklığı yapıyorsa Gazze'de gördüğümüz dehşete de suç ortaklığı yapmış demektir." değerlendirmesinde bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere'nin İsrail'e silah satışları Yüksek Mahkemeye taşındı13 Aralık 2023 Çarşamba 18:15
  • İngiltere'de savunma şirketleri önünde protestolar düzenleniyor08 Aralık 2023 Cuma 09:23
  • İngiltere’de bir sürücü adayı, teori sınavını 60’ıncı girişinde geçti04 Aralık 2023 Pazartesi 08:25
  • Osmanlı döneminde İngiltere'ye götürülen tarihi eserler Atina ile Londra arasında kriz çıkardı28 Kasım 2023 Salı 09:29
  • İngiltere'de yeni bir domuz gribi varyantının insandaki ilk vakası tespit edildi28 Kasım 2023 Salı 09:14
  • Kral Charles’ın ‘açgözlülüğü’: Ölülerden de kazanç sağlamış25 Kasım 2023 Cumartesi 17:44
  • Türkiye’nin İngiltere ile Eurofighter pazarlığını başlatması ne anlama geliyor? Türkiye F-16’lardan umudunu kesti mi?24 Kasım 2023 Cuma 15:17
  • Parlamento raporu: İngiltere Orta Asyalı elitlerin yolsuzluk yapmasını kolaylaştırıyor22 Kasım 2023 Çarşamba 10:39
  • İngiliz hükümeti Türk yetkililerle kalça kaldırma ameliyatı ölümlerini görüşecek21 Kasım 2023 Salı 22:27
  • Piyasalar, ısrarcı enflasyon risklerini hafife alıyor21 Kasım 2023 Salı 20:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti