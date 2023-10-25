İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 6 bin 546'ya yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de şu ana kadar 6 bin 546 kişinin öldüğünü, 17 bin 439 kişinin yaralandığını açıkladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze kentinde düzenlediği basın toplantısında, İsrail saldırıları nedeniyle yaşanan can kayıpları ve sağlık hizmetlerine ilişkin son durum hakkında bilgi verdi.

Kudra, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarında ölenlerin sayısının 2 bin 704'ü çocuk, 1584'ü kadın, 364'ü yaşlı olmak üzere 6 bin 546'ya, yaralıların sayısının da 17 bin 439'a yükseldiğini belirtti.

"İşgal güçleri, son saatlerde Gazze'de 44 katliam gerçekleştirdi." diyen Kudra, İsrail saldırılarının Gazze Şeridi'nin güney bölgelerinde yoğunlaşmasının dikkat çekici olduğunu vurguladı.

Kudra, ayrıca enkaz altında yaklaşık 900'ü çocuk 1600 kişinin olduğu yönünde ihbar aldıklarını aktardı.

"Gazze'deki sağlık sistemi hizmet dışı ve tamamen çökmüş durumda"

Bölgede sağlık sistemindeki durumunun vahametine işaret eden Kudra, şunları söyledi:

"Saldırılarda, sağlık sisteminin hedef alınması, 57 kurumun zarar görmesine, 73 sağlık personelinin hayatını kaybetmesine ve 25 ambulansın hasar almasına neden oldu. Bu durum sağlık sisteminin hizmet dışı kalmasına yol açtı. Gazze'deki sağlık sistemi hizmet dışı ve tamamen çökmüş durumda."

Kudra, İsrail'in sağlık kurumlarını doğrudan hedef aldığını, tahliye edilmemesi durumunda tüm hastaneleri bombalamakla tehdit ettiğini, düzenlediği saldırılar ya da yakıt olmayışı nedeniyle 12 hastane ile 32 birinci basamak sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığını aktardı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 100'ün üzerinde Filistinli öldü.

Çatışmalarda 20'si Filistinli, 3’ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 24 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 42 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi’nden 6, Hamas’tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.