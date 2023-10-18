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SON DAKİKAİsrail, Gazze’de hastane vurdu: Yüzlerce ölü var

İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı sonrası Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te genel grev

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İsrail'in Gazze Şeridi'nde 500'den fazla Filistinlinin öldüğü hastane saldırısı nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te bir günlük genel greve gidildi.
İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı sonrası Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te genel grev

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, "İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalayarak yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği menfur katliam ve devam eden İsrail saldırılarının ardından işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te bir günlük genel greve gidildiği" ifade edildi.

Filistin direniş güçlerinin çağrısıyla gerçekleştirilen grevin, Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki üniversite, banka, iş yerleri olmak üzere tüm kurum ve kuruluşları kapsadığı kaydedildi.

Toplu taşıma araçlarının da katıldığı grevin, yaşamın tüm alanlarını etkilediği belirtildi.

Haberde ayrıca, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın dünkü hastane saldırısı sonrası ilan ettiği 3 günlük yas dolayısıyla resmi kurumlarda bayrakların yarıya indirildiği ifade edildi.

İsrail'in dün akşam saatlerinde Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda en az 500 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Saldırının ardından Filistin Devlet Başkanı Abbas, 3 günlük yas ilan etmişti.

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